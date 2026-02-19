Logo
Košarkaši "Mege" polufinalisti Kupa Radivoja Koraća

19.02.2026

19:43

Кошаркаши "Меге" полуфиналисти Купа Радивоја Кораћа
Košarkaši "Mege" postali su treći polufinalisti Kupa Radivoja Koraća pobijedivši OKK "Beograd" u četvrtfinalnoj utakmici s rezultatom 100:79.

Bogoljub Marković je bio najefikasniji u redovima "Mege" sa 18 poena, Ognjen Srzenzić je zabilježio 13, Kajrel Luk 12, dok je Urban Kroflič ubacio 10 koševa.

U timu "Beograda" istakao se Andrej Lučić sa 23 poena, Aleksandar Vojinović je ubacio 12, a Ognjen Nikolić 10 poena.

Plasman među četiri najbolje ekipe juče su obezbijedili "Crvena zvezda" i "Spartak", a u posljednjem četvrtfinalnom duelu od 20.00 časova sastaće se "Partizan" i FMP.

Mega

Kup Radivoja Koraća

