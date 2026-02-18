Zvezda u polufinalu Kupa

Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u drugom četvrtfinalu završnog turnira u Nišu savladali Borac iz Čačka rezultatom 93:77.

Zvezda će u petak u polufinalu igrati protiv Spartaka, koji je ranije danas pobijedio Zlatibor 89:66.

Zvezdu se predvodili Ebuka Izundu sa 16, Džordan Nvora sa 14, Kodi Miler-Mekintajer sa 13 i Uroš Plavšić sa 12 poena.

Nikola Kalinić ubacio je 11, a Stefan Miljenović 10 poena.

Kod Borca Nikola Manojlović ubacio je 20, Džoš Pjer-Luis 17, a Aleksa Uskoković 15 poena.

U drugom polufinalu sastaće se pobjednici sutrašnjih mečeva: Mega - OKK Beograd (17.00), Partizan - FMP (20.00).