Zvezda u polufinalu Kupa

Izvor:
Agencije
18.02.2026
22:08
Komentari:0
Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u polufinale Kupa Radivoja Koraća, pošto su večeras u drugom četvrtfinalu završnog turnira u Nišu savladali Borac iz Čačka rezultatom 93:77.
Zvezda će u petak u polufinalu igrati protiv Spartaka, koji je ranije danas pobijedio Zlatibor 89:66.
Zvezdu se predvodili Ebuka Izundu sa 16, Džordan Nvora sa 14, Kodi Miler-Mekintajer sa 13 i Uroš Plavšić sa 12 poena.
Nikola Kalinić ubacio je 11, a Stefan Miljenović 10 poena.
Kod Borca Nikola Manojlović ubacio je 20, Džoš Pjer-Luis 17, a Aleksa Uskoković 15 poena.
U drugom polufinalu sastaće se pobjednici sutrašnjih mečeva: Mega - OKK Beograd (17.00), Partizan - FMP (20.00).
