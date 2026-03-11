Logo
Kovačević sa Dodikom: Jako smo zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni

ATV

11.03.2026

15:32

Милорад Додик и Радован Ковачевић
Foto: X/KovacevicRaso

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević saopštio je da je poslije uspješne posjete i velikog broja važnih sastanaka u Vašingtonu i Budimpešti prvo razgovarao sa predsjednikom Miloradom Dodikom, te da su jako zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni.

"Kao i poslije svake međunarodne aktivnosti, tako sam i poslije uspješne posjete i velikog broja važnih sastanaka u Vašingtonu i Budimpešti, prvo razgovarao sa predsjednikom Dodikom. Jako smo zadovoljni pozicijom Srpske na međunarodnoj sceni!", napisao je Kovačević na "Iksu".

Milorad Dodik

Radovan Kovačević

Republika Srpska

Vašington

Budimpešta

