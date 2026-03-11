Psihoterapija nasilnicima u KPZ-u od 6 mjeseci do dvije godine

Predloženim zakonskim izmjenama koje su pred poslanicima u NSRS predviđa se obavezna psihoterapija za nasilne zatvorenike čime će se Zakon o izvršenju kazni uskladiti sa Krivičnim zakonikom u kojem ova mogućnost već postoji.

Predviđeno je da će psihoterapija trajati minimalno od šest do maksimalno dvije godine. Ako zatvorenih izađe uslovno, a ne nastavi tretman - možemo mu se ukinuti uslovni otpust.

"Psihosocijalni tretman se već sprovodi u kazneno popravnim ustanovama. Mi smo tu odredbu dodali u Zakon o izvršenju sankcija sa Krivičnim zakonikom Republike Srpske. Stručni timovi u službi tretmana u svim KPZ ustanovama već sprovode taj tretman gdje se angažuju pored socijalnih radnika, psihologa, sociologa, kriminologa koji sprovodi već tu vrstu tretmana", rekao je Goran Selak za ATV.

Svrha sprovođenja psihosocijalnog tretmana je otklanjanje i sprečavanje daljeg nasilnog ponašanja zatvorenika, a cilj sprovođenja psihosocijalnog tretmana je podsticati zatvorenika da prepozna svoje nasilno ponašanje, prihvati odgovornost za takvo ponašanje i da usvoji obrasce nenasilnog ponašanja.