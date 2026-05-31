Logo
Large banner

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

Izvor:

B92

31.05.2026 16:46

Komentari:

0
Партизан - Жалгирис утакмица Евролиге
Foto: Screenshot

Košarkaški klub Partizan prihvatio je bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i igraće u Dubaiju mečeve finalne serije ABA lige.

"KK Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se poslije dvije uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. 'Parni valjak' je uvažio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da nijedan tim ne bude u podređenom položaju usljed van košarkaških dešavanja", stoji u saopštenju Partizana.

Iz Partizana dalje ističu da, kao najtrofejniji klub u regionu, nikad nisu birali gd‌je će izaći na megdan, i da su se uvijek i svuda borili za čast i pobjedu.

"U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli dosad nisu savladali Dubai u gostima, ali vjera u crno-bijeli tim govori da će i tom nizu doći kraj. Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaiju, posle čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu", zaključuje se u saopštenju "crno-bijelih".

Osvajač ABA lige postaće klub koji prvi stigne do tri pobjede.

Podijeli:

Tagovi :

KK Partizan

KK Dubai

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Оклахома спрема "бомбу" након пада са трона НБА?

Košarka

Oklahoma sprema "bombu" nakon pada sa trona NBA?

5 h

0
Крај за шампионе: Вембањама и Спарси се пласирали у велико НБА финале

Košarka

Kraj za šampione: Vembanjama i Sparsi se plasirali u veliko NBA finale

9 h

0
Центар Јута Џеза Јусуф Нуркић (30) тражи игру док бек Сакраменто Кингса Демар Дерозан (10) брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице, у сриједу, 11. фебруара 2026. године, у Солт Лејк Ситију.

Košarka

Jusuf Nurkić progovorio o Partizanu

1 d

2
Центар Њујорк Никса Ариел Хукпорти закуцава током другог полувремена четврте утакмице плеј-офа НБА лиге финала Источне конференције против Кливленд Кавалирса у Кливленду, понедељак, 25. мај 2026.

Košarka

NBA finale ili kuća? Cijene ulaznica i do milion dolara!

1 d

0

  • Najnovije

16

52

Otac i majka gledali užas: D‌ječak (8) se spotakao i pao s mosta

16

46

Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

16

44

Uz ovaj jednostavan trik ohladite piće za samo nekoliko minuta

16

37

Proslavljena krsna slava Manastira Svete Trojice u Sasama

16

21

Nebeski skok mlade Banjalučanke na WTA listi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner