Partizan prihvatio da ide u Dubai, finale počinje 4. juna

"KK Partizan će u finalne borbe za odbranu regionalne šampionske titule krenuti iz Dubaija, da bi se poslije dvije uvodne utakmice serija preselila u Beogradsku arenu. 'Parni valjak' je uvažio bezbjednosne garancije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kojim je potvrđeno da se finale može igrati na način da nijedan tim ne bude u podređenom položaju usljed van košarkaških dešavanja", stoji u saopštenju Partizana.

Iz Partizana dalje ističu da, kao najtrofejniji klub u regionu, nikad nisu birali gd‌je će izaći na megdan, i da su se uvijek i svuda borili za čast i pobjedu.

"U kratkoj istoriji međusobnih duela, crno-bijeli dosad nisu savladali Dubai u gostima, ali vjera u crno-bijeli tim govori da će i tom nizu doći kraj. Delegacija KK Partizan kreće na put u utorak. Prva dva duela su na programu 4. i 6. juna u Dubaiju, posle čega se finalna serija od 10. juna seli u Beogradsku arenu", zaključuje se u saopštenju "crno-bijelih".

Osvajač ABA lige postaće klub koji prvi stigne do tri pobjede.