Kraj za šampione: Vembanjama i Sparsi se plasirali u veliko NBA finale

San Antonio Sparsi plasirali su se u NBA finale nakon što su u Oklahoma Sitiju savladali Tander rezultatom 111:103 u sedmoj utakmici finala Zapadne konferencije.

Pobjeda u odlučujućem meču donijela je Sparsima titulu prvaka Zapadne konferencije i mjesto u velikom NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma Sitiju, a serija je završena tek nakon sedme utakmice.

Junaci pobjede bili su Viktor Vembanjama i Džulijan Šampanji, koji su srušili sada već bivše šampione i odveli svoju ekipu u borbu za šampionski prsten prvi put nakon 2014. godine.

Sjajni Francuz predvodio je Sparse sa 22 poena, dok je Džulijan Šampanji dodao 20, od čega čak 18 sa linije za tri poena. Čak sedam igrača Sparsa postiglo je dvocifren broj poena.

Trenutak odluke dogodio se sredinom posljednje četvrtine. Pri vođstvu Sparsa, Luk Kornet je sjajnom blokadom zaustavio Isaju Hartenštajna pod košem i spriječio kontranapad Tandera kojim bi se domaćini primakli na samo četiri poena zaostatka.

Iako je Kornet za šest minuta na parketu upisao tek dva poena, njegova blokada slomila je posljednji nalet šampiona, prenosi Kliks.

Kod Tandera je ponovo briljirao Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne poraz. Ovim je postalo jasno da će NBA osmu sezonu zaredom dobiti novog šampiona.

Kejson Volas ubacio je 17 poena, a Džered Mekejn i Aleks Karuzo dodali su po 12. Domaćinima je posao dodatno otežalo neigranje povrijeđenog Džejlena Vilijamsa.

Prva utakmica velikog finala NBA lige igra se 4. juna.