Dodik: Ukidanje funkcije visokih predstavnika mora biti praćeno i ukidanjem njihovih odluka

Vrijeme je pokazalo da je koncept upravljanja BiH od strane stranaca neodrživ i da takav pristup mora biti okončan, a ukidanje funkcije visokog predstavnika mora biti praćeno ukidanjem odluka koje su donošene mimo demokratskih institucija, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

Dodik je istakao da se ne može govoriti o suverenitetu i odgovornosti domaćih političkih aktera, a istovremeno zadržavati nasljeđe nametnutih odluka kao nedodirljivo.

U osvrtu na proteklu sedmicu, Dodik na Iksu podsjetio da je boravio u Moskvi, gdje se obratio na plenarnoj sjednici Međunarodnog foruma o bezbjednosti.