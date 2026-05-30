Ko može na izbore, a ko mora platiti?

Bojan Nosović
30.05.2026 19:08

Ко може на изборе, а ко мора платити?
Nekima fali para , nekima fali potpisa reče juče CIK zato danas komentari, zavrzlame i prepucavanja pljušte na sve strane. Najviše navedenoga je u SDS-u, jer je CIK utvrdio.

"Utvrđeno je da ima neizmirenih obaveza koje je izrekla CIK i u ovom slučaju predlažemo da se obavijesti politička stranka da izvrši uplatu kazne", navode iz CIK-a.

Ko je kriv za kazne, ko nije platio, možda je kriv Ljubiša Petrović a možda Aleksandra Pandurević. Plaćeno je sve. Na izbore za člana Predsjedništva će SDS za sve ostalo će SDS Volja naroda. Tako danas glase vijesti, čini se da ih ne čita predsjednik stranke. Branko Blanuša ATVu izjavu zakazuje u izbornoj noći a onda je skuckao saopštenje.

"Srpska demokratska stranka će izaći na izbore za sve nivoe vlasti i tu nema mjesta ni sumnji, ni brizi niti spekulacijama. Organi Srpske demokratske stranke, Glavni odbor i Skupština, donijeli su odluke o kandidaturama i te odluke nisu promijenjene! U skladu s tim odlukama, ja sam kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske“, rekao je Branko Blanuša, predsjednik SDS.

CIK juče nije puno detaljisao o SDS ali zato jeste o SNSD-u tačnije o predsjedniku stranke. Raspričao se Suad Arnautović i tražio da se ne ovjeri prijava jer je potpisuje Milorad Dodik. Arnautović nije dobio podršku kolega ali jeste Dodikov odgovor.

"Glupo mi je da se bavim tim pitanjem, neko pokušava da od CIKA napravi neko nad tijelo koje je zaduženo za moral, pravo i sve ostalo. Arnautović je eksponent SDA politike i to je vidljivo. Ne zanima me", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Zanimalo je neke to što nova stranka Igora Crnatka nije imala dovoljno potpisa za učešće na BH nivou. A onda se Crnadak uhvalio IKS-a.

"Neki ne razumiju da su likovanje i naslađivanje loša djela, nehrišćanska. Posebno kad su promašena. Mi smo prezadovoljni, hvala. Vidimo se na turneji: Srpska Open, Eko toplane, Vodovod, neboder Prointer, placevi i milioni za režim, rasvjeta 35 od mil. betonzacija i tako dalje", rekao je Igor Crnadak, predsjednik PDP Republike Srpske

77 prijava je stiglo do CIK-a, uslove je ispunilo njih 67 čulo se na sjednici. Bilo je i političkih stranaka koji su krivotvorili na stotine potpisa zato im iz CIK-a poručuju da bi mogli stići do Tužilaštva.

