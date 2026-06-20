Gnusna prevara: Srbin pokušao da uzme svu ušteđevinu penzionerki (90)

Bankarska službenica iz filijale u bečkom okrugu Viring juče, 19. juna, brzo je reagovala i spasila 90-godišnju austrijsku penzionerku gnusne prevare, koju je pokušao da izvede 37-godišnji Srbin.

Naime, u petak je bankarska službenica pozvala policiju nakon što je 90-godišnja žena željela da podigne iznos od 9.750 evra, ali nije mogla uverljivo da objasni svrhu podiznaja novca. Bankarska službenica je posumnjala da je žena žrtva prevare, prenose mediji.

Telefonski poziv

Tokom istrage se ispostavilo da je 90-godišnja penzionerka prethodno primila telefonski poziv. Tom prilikom joj je naloženo da obiđe različite bankarske filijale te da svaki put podigne po 9.750 evra i da novac u koverti preda muškarcu koji je čekao ispred banke. Žena je već bila posjetila jednu filijalu u okrugu Debling i tamo predala novac.

Uhapšen osumnjičeni

Zahvaljujući promišljenom i profesionalnom postupanju policajaca iz stanice Krotenbahštrase, u blizini banke je zaustavljen sumnjivi muškarac. On je pokušao da im pobjegne, a kada su ga uhvatili, nije mogao da objasni koga čeka ispred banke.

Hapšenje

Osumnjičeni, 37-godišnji državljanin Srbije, uhapšen je po nalogu Tužilaštva za privredni kriminal i korupciju. Gotovina je pronađena kod njega i vraćena 90-godišnjoj penzionerki. Osumnjičeni je odbio da se izjašnjava tokom saslušanja. Odmah je po nalogu Tužilaštva sproveden u zatvor.

/Nezavisne novine/