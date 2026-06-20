Logo

Gnusna prevara: Srbin pokušao da uzme svu ušteđevinu penzionerki (90)

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 21:47

Komentari:

0
Пензионери бање рехабилитација
Foto: Pexel/ Ionela Mat

Bankarska službenica iz filijale u bečkom okrugu Viring juče, 19. juna, brzo je reagovala i spasila 90-godišnju austrijsku penzionerku gnusne prevare, koju je pokušao da izvede 37-godišnji Srbin.

Naime, u petak je bankarska službenica pozvala policiju nakon što je 90-godišnja žena željela da podigne iznos od 9.750 evra, ali nije mogla uverljivo da objasni svrhu podiznaja novca. Bankarska službenica je posumnjala da je žena žrtva prevare, prenose mediji.

Telefonski poziv

Tokom istrage se ispostavilo da je 90-godišnja penzionerka prethodno primila telefonski poziv. Tom prilikom joj je naloženo da obiđe različite bankarske filijale te da svaki put podigne po 9.750 evra i da novac u koverti preda muškarcu koji je čekao ispred banke. Žena je već bila posjetila jednu filijalu u okrugu Debling i tamo predala novac.

Uhapšen osumnjičeni

Zahvaljujući promišljenom i profesionalnom postupanju policajaca iz stanice Krotenbahštrase, u blizini banke je zaustavljen sumnjivi muškarac. On je pokušao da im pobjegne, a kada su ga uhvatili, nije mogao da objasni koga čeka ispred banke.

Hapšenje

Osumnjičeni, 37-godišnji državljanin Srbije, uhapšen je po nalogu Tužilaštva za privredni kriminal i korupciju. Gotovina je pronađena kod njega i vraćena 90-godišnjoj penzionerki. Osumnjičeni je odbio da se izjašnjava tokom saslušanja. Odmah je po nalogu Tužilaštva sproveden u zatvor.

/Nezavisne novine/

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

prevara

Srbin

penzionerka

Austrija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.

Svijet

Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

3 h

0
Мачета

Svijet

Dječaci upali u školu sa mačetom: Povrijeđena djevojčica (13)

4 h

0
Ормуски мореуз

Svijet

Američka vojska demantuje Iran: Ormuski moreuz nije zatvoren

4 h

0
Пожар у луксузном ризорту у Доминиканској Републици.

Svijet

Požar u luksuznom rizortu sa 1.700 turista: Ima mrtvih

6 h

0

  • Najnovije

22

03

Mladić (18) iz BiH izbo 16-godišnjaka nakon svađe

21

59

Minić u Obudovcu sa članovima moto-kluba "Soko"

21

52

Dvije "bronze" za Feniks u Lionu

21

47

Gnusna prevara: Srbin pokušao da uzme svu ušteđevinu penzionerki (90)

21

23

Roditelji zakopali svoju d‌jecu pored kuće pa u zatvoru dobili još jedno dijete

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima