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Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 20:55

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Foto: Guillaume Boulanger/Pexels

Desetak osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu praćenom udarima munja koje je zahvatilo njemačku saveznu pokrajinu Baden-Virtemberg uoči najavljenog talasa ekstremnih vrućina.

Na velikom rukometnom turniru u gradu Raštat, gdje se okupilo oko 120 ekipa, udar munje povrijedio je osam odraslih osoba i jedno trinaestogodišnje dijete.

Jedna je osoba je teže povrijeđena, dok su ostali prošli sa lakšima povredama, prenosi "Juronjuz".

Jedna osoba povrijeđena je i na sportskom terenu u Misingen-Dotingenu. Policija je navela da je munja udarila u blizini šatora u kojem je sedamdesetjednogodišnja žena pripremala hranu.

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Meteorolozi za naredna dva dana najavljuju ekstremne vrućine, a mogao bi biti oboren i dosadašnji junski toplotni rekord u pokrajini Baden-Virtemberg.

Visoke temperature predviđaju se i u više njemačkih pokrajina.

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udar groma

Njemačka

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