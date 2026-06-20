Udar munje povrijedio osam odraslih i dijete u Njemačkoj

Autor:ATV redakcija
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Desetak osoba povrijeđeno je u snažnom nevremenu praćenom udarima munja koje je zahvatilo njemačku saveznu pokrajinu Baden-Virtemberg uoči najavljenog talasa ekstremnih vrućina.
Na velikom rukometnom turniru u gradu Raštat, gdje se okupilo oko 120 ekipa, udar munje povrijedio je osam odraslih osoba i jedno trinaestogodišnje dijete.
Jedna je osoba je teže povrijeđena, dok su ostali prošli sa lakšima povredama, prenosi "Juronjuz".
Jedna osoba povrijeđena je i na sportskom terenu u Misingen-Dotingenu. Policija je navela da je munja udarila u blizini šatora u kojem je sedamdesetjednogodišnja žena pripremala hranu.
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Meteorolozi za naredna dva dana najavljuju ekstremne vrućine, a mogao bi biti oboren i dosadašnji junski toplotni rekord u pokrajini Baden-Virtemberg.
Visoke temperature predviđaju se i u više njemačkih pokrajina.
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