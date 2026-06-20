Zidar proveo 15 godina u zatvoru nevin: Dobija 2,5 miliona evra

Zidar Ahmed Tomuhi, porijeklom iz Maroka, koji je proveo 15 godina u zatvoru zbog silovanja koja nije počinio i koji je tvrdio da mu je španski pravosudni sistem uništio život, dobiće odštetu od 2,5 miliona evra, odlučio je Vrhovni sud Španije.

Tomuhi (75), doselio se u Španiju 1991. godine u potrazi za novim životom, prenosi Rojters.

Iste godine osuđen je na 24 godine zatvora zbog dva silovanja i jedne pljačke u Kataloniji, na sjeveroistoku Španije.

U decembru je oslobođen i posljednje optužbe protiv njega, nakon dugogodišnje borbe da dokaže nevinost.

Tokom te borbe jedna od žrtava silovanja javila se i izjavila da on nije bio napadač.

"Pravosudni sistem mi je uništio život", rekao je juče Tomuhi novinarima i dodao da novac neće da mu vrati zdravlje ni mladost.

On je kazao da su mu ukrali 36 godina života.

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Vrhovni sud Španije je u četvrtak poništio raniju odluku Nacionalnog suda koji je odbio da Tomuhiju isplati odštetu, iako je bio oslobođen optužbi, uz obrazloženje da u prvobitnom postupku nije bilo grešaka.

Vrhovni sud je ocijenio da je Tomuhi bio žrtva "nedvosmislene i ozbiljne sudske greške" tokom prvobitnog suđenja u Barseloni.

Sud je naveo da u prvom postupku nije uzet u obzir stručni biološki nalaz koji je pokazao da počinilac silovanja nije bio Tomuhi.

/Nezavisne novine/