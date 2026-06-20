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Bilećanci preplavili Bileću

Autor:

Bojan Nosović
20.06.2026 19:41

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Билећани на сајму привреде, Билећа
Foto: ATV

Bileća je ovog vikenda centar Hercegovine, tradicionalno po 15 put su je preplavili bivši pripadnici Škole rezervnih oficira. U njihovu čast su organizovane brojne manifestacije. Iz svih krajeva biše države stiglo je više od 400 Šropovaca čuvenih Bilećanaca.

Uz taktove muzike i pjesmu nekadašnji pitomci Škole rezervnih oficira ponovo su defilovali Bilećom.

Dok su defilovali i pjevali probudile su se brojne emocije. Uspoemene na kasarnu, krš i Bileću ne mogu da izblijede.

" Jutros oplakasmo na Bilećanku, vidim da nam narod maše sjećaju a mi punih srca", kaže Miroslav Paunović iz Srbije.

"Emocije nas podsjećaju na neko lijepo vrijeme prije 40 godina ovdje u Bileći", rekao je Žarko Gvero iz Srbije.

"Ja nisam služila u Bileći, ali moj suprug jeste, 82 klasa 1985 godine. Da li suprug dobar zahvaljujući tome što je služio vojsku u Bileći? Prekrasan disciplinovan, savršen", rekla je Elizabeta Anđelsa iz Makedonije.

"Bila je dobra škola, za život, napredovali smo dosta, naučili. Imamo lijepe uspomene", kaže Franc Pers iz Slovenije.

"Bileća iz Srbije Što se tiče Bileće to je poseban odnos građana Bileće prema pitomcima i tada i sada. Zato nam se čini kao da nikada nismo otišli odavde", rekao je Dragan Vučić, predsjednik Udruženja ŠROP

Baš zato se Bilećancima u čast organizuje i Sajam privrede u ovoj opštini. Izlagači su stigli sa svih strana a na štandovima sve ono čime se ovi vrijedni ljudi mogu pohvaliti. Čelnici vjeruju u privredni napredak ovoga kraja.

MIODRAG PAREŽANIN, načelnik Bileće

"To je jedna spona koja će dati benefite tek poslije kada se ostvare kontakti, razmijene ideje. Siguran sam da će i ovaj Sajam kao i prošlogodišnji biti na korist svih nas u Bileći ali i u Hercegovini i u Republici Srpskoj", rekao je Miodrag Parežanin, načelnik Bileće.

"Investirano je oko 140 miliona maraka u više energetskih projekata, posebno su to projekti u oblasti solarne energije. Ko je investirao? Investirali su privatni investitori. Vlada investira takođe, tu su tri projekta koji dotiču opštinu Bileća", rekao je Petar Đokić, ministar energetike i rudarstva Srpske.

Niko danas u Bileći nije ostao gladan. Spremala se cicvara.

"To je tradicionalno jelo sa kojim se od pamtivijeka dočekuju najdraži gosti kumovi i prijatelji", rekla je Milenija Sušić iz Gacka.

Održana je i cicvarijada. Dobar hercegovački kajmak i sir glavni su sastojci ovoga specijaliteta, tajni sastojci se ne otkrivaju a ukus oduševljava.

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Bileća

Hercegovina

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