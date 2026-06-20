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"Put žrtvovanja i međusobne sloge": Odata počast poginulim borcima

Autor:

Magdalena Gligić
20.06.2026 19:27

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Одата почаст погинулим припадницима Војске Републике Српске и Војске Републике Српске Крајине
Foto: ATV

"Put žrtvovanja, put međusobne sloge, jedinstva, uvažavanja poštovanja, drugarstva, bio je to put sa koga se neki nisu nikada vratili."

Ovim riječima i minutom ćutanja u banjalučkom Kampusu odata je počast poginulim pripadnicima Vojske Republike Srpske i Vojske Republike Srpske Krajine. Intoniranjem himni Republike Srpske i Republike Srbije, te postrojavanjem, okupljanje je počelo, a položeni su vijenci na spomen-obilježje poginulim pripadnicima Centra.

"Ljudi koji su se školovali ovde prošli su onaj put koji je srpski vojnik prolazi kroz istoriju boreći se za slobodu od Kosova polja do današnjeg dana. Bili su spremni na žrtvu, bili su spremni da poginu bili su spremni da daju ono što je najvrijednije za Republiku Srpsku i slobodu bili su spremni da daju svoje živote. 21 pripadnik Centra vojnih škola dao je život ugradio u temelje Republike Srpske, tri su još uvijek nestala" rekao je Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.

Nakon polaganja vijenaca uslijedio je ponosni defile, srpska trobojka viorila ulicama Banjaluke, od banjalučkog Kampusa do Hrama Hrista Spasitelja gdje su nekadašnji pitomci i pripadnici Centara vojnih škola Vojske Republike Srpske odali počast svojim poginulim saborcima. U Hramu Hrista Spasitelja služen je i parastos onima koji su svoje živote nesebično utkali u temelje Republike Srpske.

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"Centar vojnih škola je na današnji dan prošle godine počeo svoje okupljanje s tim i bivši pitomci Centra Vojnih škola su pročeli prošle godine gdje smo mi u Kampusu postavili ploču na mjestu gdje ćemo u buduće obilježavati", rekao je Drago Bukša, organizator.

"Mi smatramo da smo dali neki svoj doprinos od svog srca da bi zaštitili svoju slobodu, porodicu i ostalo. Iza nas su porodice koje smo sačuvali ali nažalost iza nas su i grobovi koje ne smijemo zaboraviti" rekao je Dejan Kovačević, pitomac Centra vojne škole.

Ministarstvo i Vlada Republike Srpske uvijek će stajati iza onih koji su dali najviše za slobodu Srpskog naroda u toku odbrambeno- otadžbinskog rata a to su pripadnici Vojske Republike Srpske, Vojske Republike Srpske Krajine i Ministarstva unutrašnjih poslova jasna je poruka sa današnjeg okupljanja. Nakon parastosa okupljanje je nastavljeno u Centru Banjaluka na Trgu srpskih junaka kod Centralnog spomen-obilježja palim borcima proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata.

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Borci Republike Srpske

Vojska Republike Srpske

Radan Ostojić

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