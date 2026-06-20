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RHMZ izdao upozorenje: Stiže tropski talas

Autor:

ATV redakcija
20.06.2026 16:17

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РХМЗ издао упозорење: Стиже тропски талас
Foto: Envato/SKY-Stock

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz temperaturu vazduha do 37 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i uveče doći će do razvoja oblačnosti pa su ponegdje na istoku i sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

Јелисавета Орашанин

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Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 10, a dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.

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RHMZ

toplotni talas

Temperatura

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