RHMZ izdao upozorenje: Stiže tropski talas

U Republici Srpskoj i FBiH sutra se očekuje sunčano vrijeme uz temperaturu vazduha do 37 stepeni Celzijusovih.

Poslije podne i uveče doći će do razvoja oblačnosti pa su ponegdje na istoku i sjeveru mogući kratkotrajni pljuskovi, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjeverni i sjeveroistočni.

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Jutarnja temperatura vazduha od 14 do 21, u višim predjelima od 10, a dnevna od 32 do 37, u višim predjelima od 25 stepeni Celzijusovih.