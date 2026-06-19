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Provjerite ako ste igrali: Ovo je listić koji je Loto igraču donio milion maraka

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 21:43

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Лото / Лутрија
Foto: ATV

Više od milion maraka donijelo je Loto izvlačenje ovog petka. Srećni dobitnik pogodio je Džoker broj vrijedan 1.030.000 KM.

Dobitni listić sa šifrom 01-07978-25-5-26-00014 uplaćen je danas, u petak 19. juna 2026. godine.

Srećno uplatno mjesto je "ŠTAMPA KS" u Brusu, u Ulici Kralja Petra.

Igrač je uplatio pet Loto kombinacija, pet Loto Plus kombinacija i jedan Džoker broj. Ukupna uplata je 800,00 dinara.

Iznos dobitka za Džoker je 63.369.160,00 dinara, odnosno milion i 30 hiljada maraka.

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"Državna lutrija Srbije čestita srećnom dobitniku, a igračima želi mnogo sreće u narednim izvlačenjima", poručuju iz Lutrije.

Osim toga, u glavnom izvlačenju, igri Loto sedam od 39, nije bilo glavnog dobitka, ali su izvučene četiri šestice vrijedne po oko 13.000 KM. Detaljnije o tome na OVOM LINKU.

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