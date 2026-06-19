Provjerite ako ste igrali: Ovo je listić koji je Loto igraču donio milion maraka

Više od milion maraka donijelo je Loto izvlačenje ovog petka. Srećni dobitnik pogodio je Džoker broj vrijedan 1.030.000 KM.

Dobitni listić sa šifrom 01-07978-25-5-26-00014 uplaćen je danas, u petak 19. juna 2026. godine.

Srećno uplatno mjesto je "ŠTAMPA KS" u Brusu, u Ulici Kralja Petra.

Igrač je uplatio pet Loto kombinacija, pet Loto Plus kombinacija i jedan Džoker broj. Ukupna uplata je 800,00 dinara.

Iznos dobitka za Džoker je 63.369.160,00 dinara, odnosno milion i 30 hiljada maraka.

Društvo Poznato odakle je novi Loto milioner: Nije kako neki tvrde

"Državna lutrija Srbije čestita srećnom dobitniku, a igračima želi mnogo sreće u narednim izvlačenjima", poručuju iz Lutrije.

Osim toga, u glavnom izvlačenju, igri Loto sedam od 39, nije bilo glavnog dobitka, ali su izvučene četiri šestice vrijedne po oko 13.000 KM. Detaljnije o tome na OVOM LINKU.