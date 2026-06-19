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Olakšice za lica sa invaliditetom: Povećava se limit za uvoz vozila bez carine?

Autor:

Teodora Begović
19.06.2026 19:18

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Организација ампутираца УДАС Републике Српске је невладина организација која окупља жртве мина, ампутирце и чланове њихових породица
Foto: ATV

Osobe sa invaliditetom mogle bi lakše doći do vozila prilagođenih svojim potrebama.

Naime, pokrenuta je inicijativa za povećanje limita za uvoz automobila bez carine i poreza, koji godinama iznosi 30 hiljada maraka.

Predloženo je da taj prag bude podignut na najmanje 45 hiljada, a predstavnici udruženja i nadležnih institucija poručuju da bi to značajno olakšalo svakodnevni život i mobilnost osoba sa invaliditetom.

Uskoro bi osobe s invaliditetom mogle lakše funkcionisati. Predloženo je povećanje limita za uvoz automobila bez carine i poreza za lica s invaliditetom. Jedan od zahtijeva Organizacije UDAS bio je da se poveća limit sa 30 na 60 hiljada maraka, a sve u cilju unapređenja položaja osoba s invaliditetom i omogućavanja nabavke sigurnijih i funkcionalnijih vozila prilagođenih njihovim potrebama.

"To su kolica koja su na baterije, na pogone, koji su veći u širinu i dužinu, te zahtijevaju veće automobile. Samim tim, dolazi do veće cijene auta. Mi onda moramo doplaćivati preko 30 hiljada maraka, a ako bi uvezli nešto preko, mi moramo uplaćivati carinu i porez", rekao je ratni vojni invalid prve kategorije Miladin Cvijić.

Povećanje limita za uvoz automobila bi značajno poboljšalo kvalitet života osoba sa invaliditetom. Međutim to nije dovoljno, lica sa invaliditetom trebala bi imati i mogućnost bescarinskog uvoza automobila.

"Sa tim ćemo omogućiti sigurniji i kvalitetniji život tih ljudi. Sadašnja rješenja nisu dovoljno dobra i naći ćemo način da povećamo limit za uvoz tih auta. Na taj način ćemo omogućiti da te osobe imaju što bolji način da se kreću i na taj način će lakše ostvariti svoje svakodnevne potrebe", izjavio je predsjednik Organizacije UDAS Željko Volaš.

Pojedina politička pitanja se ne bi trebala vezati sa životnim standardom građana. Inflacija je dovela i do visokih troškova prilikom uvoza. Iz tog razloga je važno širiti svijest da je potrebno što brže usvajanje budžeta za rješavanje ovog problema, istakao je ministar Srđan Amidžić.

"Treba doći do povećanja praga kada govorimo o onom segmentu gdje imamo oslobađanje od uvoznih dažbina za lica koja imaju tu potrebu. Dugo vremena već stoji 30 hiljada, ali do sada nismo uspijevali da to završimo zato što su se uvijek postavljala neka politička pitanja. Što se tiče samog iznosa, minimalan iznos koji smo mi predložili na bazi određenih kalkulacija jeste da to ne bude ispod 45 hiljada, odnosno da povećanje bude najmanje 50 procenata", istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Amidžić je istakao da je ovo pitanje uvrstio kao jednu od tačaka dnevnog reda sjednice Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, koja je zakazana za ponedjeljak, 22. juna. U ponedjeljak će, kaže, prisustvovati i sjednici Savjeta ministara na kojoj će glasati za tačku dnevnog reda koja se odnosi na povećanje limita za uvoz automobila za lica sa invaliditetom.

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UDAS

Lica sa invaliditetom

Automobil

Republika Srpska

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