Ko je bio "kralj kokaina" iz Beograda? Za Srbinom tragala cijela Evropa

Kristijan Kiki Aslanović (45), koji je 10. juna likvidiran u Ulici Balmes u Barseloni, bio je dobro poznat policiji, a prema pisanju belgijskih medija, ranije je osuđivan u Antverpenu.

Kako navode, ovaj muškarac srpskog porijekla odrastao je u Antverpenu.

"Aslanović je u Antverpenu 2017. godine osuđen na šest godina zatvora zbog šverca kokaina kroz tu belgijsku luku. Takođe, hapšen je i 2002. godine u Belgiji zbog pucnjave u kojoj je ubijen jedan muškarac. Na kraju sudskog postupka on je oslobođen, jer je dokazano da je dovezao počinioca do mjesta zločina, ne znajući šta će ovaj da uradi", pišu belgijski mediji.

Podsjećaju da je u trenutku ubistva u Barseloni Aslanović bio na potjernici koju je za njim raspisala Belgija, takođe zbog šverca kokaina iz Južne Amerike.

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"Za Kristijanom Kikijem Aslanovićem je Belgija raspisala evropski nalog za hapšenje. On je označen kao visokopozicionirani pripadnik balkanskog kartela. Istražitelji su sumnjali da je u luci Antverpen bio zadužen za izvlačenje kokaina koji je pristizao prekookeanskim brodovima u tu belgijsku luku. Praktično, on je bio spona između naručilaca droge i ljudi koji su u samoj luci bili zaduženi za izvlačenje kokaina prije carinskih kontrola", navodi izvor.

Belgijski mediji ističu da je Aslanović rođeni Beograđanin, ali da je odrastao u Antverpenu, što mu je omogućilo da se dobro pozicionira u svijetu kriminala. U pojedinim policijskim istragama vodio se i pod prezimenom Grčić.

Podsjetimo, ubica je 10. juna prišao Srbinu na ulici u Barseloni i ispalio mu hitac u potiljak, a zatim pobjegao. Tokom istrage utvrđeno je da je ubica tri dana pratio Aslanovića po Barseloni, te da ga je likvidirao kada je ovaj kobnog jutra izašao iz teretane. Identifikacija Kristijana Aslanovića bila je otežana pošto je koristio više lažnih identiteta.

"Tek kada su njegovi otisci prstiju poslati u bazu Evropola i Interpola, utvrđeno je o kome je riječ", navode izvori. Za ubicom, koga su snimile sigurnosne kamere, i dalje se traga

(Kurir)