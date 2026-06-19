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Minić iz Mrkonjić Grada: Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 20:22

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV

Dodjelom stana Jeli Stojičić u Mrkonjić Gradu danas je zvanično završen proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je istakao da je ovo važan korak u ostvarivanju strateškog cilja Vlade Republike Srpske, a to je potpuno stambeno zbrinjavanje ove populacije u svim opštinama i gradovima Srpske.

"Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj. Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima", poručio je premijer Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

On je posebno naglasio neophodnost izražavanja dubokog poštovanja i empatije prema onima koji su najzaslužniji za postojanje Republike Srpske.

„Najviše empatije moramo pokazati prema onima koji su, braneći Srpsku, trajno izgubili dijelove tijela, kao i prema porodicama junaka koji su svoje živote ugradili u temelje naše državnosti“, naveo je Minić.

Prema njegovim riječima, briga o boračkoj populaciji ostaje jedan od prioriteta rada Vlade.

"Naša je obaveza da brinemo o njihovom dostojanstvu i životnom standardu", zaključio je predsjednik Vlade Republike Srpske.

Završetkom stambenog zbrinjavanja u Mrkonjić Gradu još jednom je potvrđena opredijeljenost institucija Srpske da se kroz konkretne mjere oduže onima koji su dali nesebičan doprinos stvaranju Republike Srpske.

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Savo Minić

Jela Stojičić

Mrkonjić Grad

kuća

Borci Republike Srpske

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