Minić iz Mrkonjić Grada: Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima

Autor:ATV redakcija
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Dodjelom stana Jeli Stojičić u Mrkonjić Gradu danas je zvanično završen proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici, rekao je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
Minić je istakao da je ovo važan korak u ostvarivanju strateškog cilja Vlade Republike Srpske, a to je potpuno stambeno zbrinjavanje ove populacije u svim opštinama i gradovima Srpske.
"Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj. Slobodu koju danas živimo dugujemo upravo borcima", poručio je premijer Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
On je posebno naglasio neophodnost izražavanja dubokog poštovanja i empatije prema onima koji su najzaslužniji za postojanje Republike Srpske.
Danas je dodjelom stana Jeli Stojičić u Mrkonjić Gradu završen proces stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida u ovoj lokalnoj zajednici.— Savo Minić (@minic_savo) June 19, 2026
Naš cilj je da ovaj posao privedemo kraju u svakoj lokalnoj zajednici u Republici Srpskoj. Slobodu koju danas… pic.twitter.com/SgZ66c5Uwi
„Najviše empatije moramo pokazati prema onima koji su, braneći Srpsku, trajno izgubili dijelove tijela, kao i prema porodicama junaka koji su svoje živote ugradili u temelje naše državnosti“, naveo je Minić.
Prema njegovim riječima, briga o boračkoj populaciji ostaje jedan od prioriteta rada Vlade.
"Naša je obaveza da brinemo o njihovom dostojanstvu i životnom standardu", zaključio je predsjednik Vlade Republike Srpske.
Završetkom stambenog zbrinjavanja u Mrkonjić Gradu još jednom je potvrđena opredijeljenost institucija Srpske da se kroz konkretne mjere oduže onima koji su dali nesebičan doprinos stvaranju Republike Srpske.
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