Bolesni incidenti u njemačkim vozovima: Poljaci se skinuli goli pred putnicima

Savezna policija je saopštila da je ujutru 13. juna, oko 6:10 časova, dvadesetosmogodišnji državljanin Poljske pronađen go u vozu na relaciji od Gerlica do Baucena.

Muškarac, koji nije posjedovao ni važeću kartu, suočava se sa istragom zbog nepristojnog ponašanja na javnom mjestu.

Samo nekoliko dana kasnije, 17. juna 2026. godine, dogodio se još jedan incident u regionalnom vozu od Gerlica do Drezdena. Prema navodima vlasti, šezdesetpetogodišnji državljanin Poljske je tokom putovanja otkopčao pantalone i dodirivao se po polnim organima. Ni on nije posjedovao voznu kartu. Policijski službenici su ga izveli iz voza u 9:06 časova dok je voz stajao na stanici Bišofsverda. Savezna policija je preuzela slučaj i pokrenula istragu zbog javnog nepristojnog ponašanja.

Savezna policija moli putnike za pomoć

Savezni policijski inspektorat u Ebersbahu apeluje na putnike koji su putovali ovim vozovima, ili koji su se osjećali uznemireno zbog ponašanja ovih muškaraca, da se jave. Informacije se mogu prijaviti pozivom na broj 03586 / 76020.

Za dodatna pitanja, nadležni organ upućuje na portparola za štampu Alfreda Klanera, koga možete kontaktirati na broj 03586 / 7602245 ili putem e-pošte na adresu bpoli.ebersbach.oea@polizei.bund.de, prenosi "Berliner Cajtung".