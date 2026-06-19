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Direktor Luvra: Muzej ostaje bez snage

Autor:

ATV redakcija
19.06.2026 13:54

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Директор Лувра: Музеј остаје без снаге
Foto: Pexels

Luvr se bori da pronađe sredstva za renoviranje svojih zastarelih prostorija, upozorio je njegov novi direktor, nakon niza problema koji su kulminirali drskom krađom nakita vrijednog 100 miliona dolara. Kristof Leribo, obraćajući se odboru Senata, rekao je da muzej, uprkos svojoj veličini, gubi snagu, izvještava Le Mond .

„Luvr ostaje bez snage“

„Uprkos impozantnoj veličini i svakodnevnoj posvećenosti osoblja, Luvr ostaje bez snage“, rekao je Leribo. „Njegova oprema i infrastruktura bliže se kraju svog životnog vijeka.“ Leribo, istoričar umjetnosti i stručnjak za umjetnost 18. vijeka, preuzeo je muzej u februaru.

Njegov prethodnik je podneo ostavku nakon sramotne krađe carskih dragulja usred bela dana prošlog oktobra, koja je otkrila ozbiljne propuste u bezbjednosti. „Hitne situacije vezane za zgradu se gomilaju, a kada je reč o investicijama, suočavamo se sa zidom“, dodao je Leribo.

Najposećeniji muzej na svijetu

Luvr, dom kultnih umetničkih dijela poput Mone Lize Leonarda da Vinčija, najposećeniji je muzej na svijetu sa oko devet miliona posetilaca godišnje. Smješten u ogromnoj palati u centru Pariza, na obalama rijeke Sene, gradili su ga francuski monarsi vijekovima, povremeno koristeći ga kao svoju zvaničnu rezidenciju.

Muzej se posljednjih godina suočio i sa drugim problemima, uključujući ponovljene štrajkove koji su prouzrokovali gubitak prihoda i šemu prevare sa ulaznicama koja ga je mogla koštati 10 miliona evra. Takođe su primećeni problemi sa curenjem vode i drugi izazovi u održavanju.

(indeks)

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Muzej

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