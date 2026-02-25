Logo
Danas imenovanje novog direktora Luvra

Tanjug

25.02.2026

10:29

Foto: Tanjug/AP Photo/Christophe Ena

Očekuje se da će predsjednik Francuske Emanuel Makron danas, na sastanku Ministarskog savjeta, imenovati Kristofa Leriboa za novog direktora muzeja Luvr, dok će Anik Lemoan biti postavljena na funkciju direktora muzeja Orse, navode danas francuski mediji.

Leribo, koji je trenutno predsjednik Versajskog dvorca, zameniće Lorans de Kar, koja je podnijela ostavku u utorak nakon krađe francuskih krunskih dragulja, prenio je "Parizjen".

U saopštenju Jelisejske palate je naglašeno da Luvru nedostaje "novi zamah" kako bi se sproveli projekti modernizacije i bezbjednosti, uključujući projekat "Luvr - Nova renesansa", koji je najavljen za 2025. godinu.

Lemoan, trenutno direktorka Male palate, preuzeće Muzej Orse i Oranžeriju 19. marta, zamenjujući na tom mjestu Silvena Amika, koji je preminuo u avgustu prošle godine.

Kako je navedeno, Makron je ostavku Lorans De Kar pozdravio kao "čin odgovornosti u vrijeme kada je najvećem svjetskom muzeju potreban mir i snažan novi podsticaj za uspješno sprovođenje velikih projekata koji se odnose na bezbjednost i modernizaciju".

Макрон Трамп

Svijet

Makron likuje zbog udara na Trampa

- Predsjednik Francuske se Lorans De Kar zahvalio na radu i posvećenosti posljednjih godina. Oslanjajući se na njenu neospornu naučnu stručnost, želio je da joj poveri misiju u okviru francuskog predsjedavanja G7 o saradnji između glavnih muzeja dotičnih zemalja", navodi se u saopštenju - prenosi BFMTV.

Pariski muzej Luvr opljačkan je 19. oktobra prošle godine, kada su provalnici pobjegli sa nakitom vrijednim 88 miliona evra.

U mjesecima nakon toga uslijedili su brojni štrajkovi zaposlenih u muzeju, što je dovodilo do čestih zatvaranja.

