Oglasili se iz Rusije o izjavama Makrona: "To je šibicarenje"

Navodna želja francuskog predsjednika Emanuela Makrona da nastavi dijalog sa Rusijom podsjeća na francusku istoriju 20. vijeka, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije.

Govoreći za radio "Sputnjik", podsjetila je da je dualnost Francuske u političkim pitanjima bila očigledna i 1940-ih, kada su koegzistirali kolaboracionistički Višijevski režim i Francuski otpor.

"Ne želim da govorim o igri na dvije stolice. Ono što ovde vidimo nije toliko duboka politička igra, šahovska tabla, igra, koliko neka vrsta obmane. Više je šibicarenje", rekla je Zaharova.

Suština igre je dobro poznata i postavlja se pitanje: da li će se posmatrač uzdržati od učešća ili će pokušati da razotkrije igrača, dodala je ruska zvaničnica.

Francuski predsjednik je ranije potvrdio da je njegov diplomatski savjetnik bio u posjeti Moskvi.

U međuvremenu, portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izvjestio da su Moskva i Pariz obnovili kontakte na tehničkom nivou, ali je istakao da još uvijek nema konkretnih planova za kontakte između dva lidera.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin i francuski predsjednik Emanuel Makron razgovarali su telefonom 1. jula prošle godine, prvi put nakon tri godine. Govorili su o sukobu u Ukrajini, Bliskom istoku i očuvanju režima neširenja nuklearnog oružja, saopštio je tada Kremlj.