Makronov savjetnik u Moskvi: Dogovor oko sastanka?

Izvor:

SRNA

04.02.2026

22:59

Макронов савјетник у Москви: Договор око састанка?
Foto: Tanjug/AP

Diplomatski savjetnik predsjednika Francuske Emanuel Bon posjetio je Moskvu kako bi se sastao sa ruskim zvaničnicima, objavio je "Rojters", pozivajući se na izvore.

Jelisejska palata nije ni potvrdila, ni demantovala ovu informaciju, ali je francuski "Ekspres" objavio da se Bon sastao sa savjetnikom predsjednika Rusije Jurijem Ušakovom.

Francuski predsjednik Emanuel Makron nedavno je rekao da su u toku tehničke pripreme za sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Bon je posjetio Moskvu juče kako bi uspostavio dijalog između dvije strane, prenosi "Sputnjik".

Rusija

Francuska

