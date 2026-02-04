Logo
Djevojka biznismena koji je nađen mrtav u potoku ključni svjedok slučaja: Oglasio se i otac

Дјевојка бизнисмена који је нађен мртав у потоку кључни свједок случаја: Огласио се и отац

Grčka policija i dalje istražuje otmicu i ubistvo 27-godišnjeg mladog biznismena, koji je nađen mrtav u potoku u Nea Peramosu.

Njegova djevojka je satima svjedočila o tome šta je prethodilo njegovoj smrti, s obzirom da se smatra ključnim svjedokom u slučaju. Ona je istakla da ne zna ništa i da joj dečko nije otkrio ništa zabrinjavajuće.

Međutim, ona je osoba koja je obavijestila vlasti o nestanku svog dečka, oko sedam, osam sati nakon njegove otmice. Takođe je rekla da je vidjela napadača kako stavlja njenog dečka u automobil.

Djevojka je rekla da je zvonio na vrata, međutim, to protivreči snimku koji navodno postoji i koji pokazuje da 27-godišnjak direktno ulazi u automobil otmičara. Nije poznato da li su mu prijetili da to uradi, moguće uz upotrebu pištolja.

Još jedan incident koji se dogodio prije tri godine je takođe pod lupom nadležnih. U januaru 2023. godine nepoznata osoba je hakovala

Instagram nalog mladića, napisavši "nemoj da ga kontaktiraš, pronađen je mrtav sa svojim biciklom". Ni danas se ne zna ko je to uradio i zašto.

Pored ovoga, policija se fokusira na automobil otmičara, koji još nije lociran, ali i na ljude sa kojima je žrtva bila u kontaktu, kao i sumnjivo kretanje na bankovnim računima.

Žrtva je imala veliko nasljedstvo koje je naslijedila od djeda, dok njegovi rođaci govore o lošem društvu.

U međuvremenu, policija istražuje zašto su otmičari ostavili mladića u životu šest dana nakon otmice, prije nego što su ga bacili u potok.

Njegov otac je rekao da niko nije kontaktirao porodicu i tražio otkup.

"Moj sin mi nikada nije rekao da se plaši", rekao je otac, dodajući da su tri dana prije otmice zajedno bili u sudu kao svjedoci. Ni tada mu nije spomenuo ništa čudno.

On je takođe rekao ranije da devojka i majka njegovog sina znaju šta se desilo i pozvao ih je da progovore, rekavši da "one znaju previše".

Pored toga, vlasti tragaju i za skrovištem na kom su držali žrtvu.

Komšije su rekle da je par bio povučen i ne previše društven.

(Telegraf.rs)

Grčka

Voda

Ubistvo

Komentari (0)
