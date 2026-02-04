Tramp zaprijetio Teheranu u vezi sa novim postrojenjima

Američki predsjednik Donald Tramp poručio je da će učiniti "veoma loše stvari" Iranu ako odluči da nastavi svoj nuklearni program u novim postrojenjima.

"Razmišljali su o pokretanju novog nuklearnog postrojenja u drugom dijelu zemlje. Saznali smo za to. Rekao sam: "Ako to uradite, mi ćemo vam učiniti loše stvari'" - rekao je Tramp za En-Bi-Si.

U međuvremenu, SAD su odlučile da odbiju zahtjev Irana za promjenu lokacije pregovora planiranih za petak, 6. februara, objavio je "Aksios", pozivajući se na dva neimenovana američka zvaničnika.

"Rekli smo im da je ovo jedina lokacija, ili ništa od sastanka, a oni su rekli: "U redu, onda ništa" - navedeno je u izvještaju neimenovanih američkih zvaničnika.

SAD i Iran trebalo je da se sastanu u petak, 6. februara, u Istanbulu, ali je Iran zatražio da se sastanak premjesti u Oman.