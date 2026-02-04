Ubijen komandant "Islamskog džihada" i njegova ćerka (11)

Komandant saveznika Hamasa, "Islamskog džihada", i njegova 11-godišnja ćerka poginuli su danas u izraelskim udarima.

Izraelska vojska potvrdila je da je ubila komandanta Islamskog džihada.

Izraelska vojska je saopštila da je pokrenula napade kao odgovor na to što su palestinski militanti otvorili vatru na izraelske trupe koje su operisale blizu linije primirja sa Hamasom.

Prema palestinskim bolničkim izvorima, u izraelskim napadima na Gazu danas je ubijeno najmanje 24 Palestinaca, uključujući sedmoro djece.