Orban: Budimpešti potreban mir za nastavak rasta i razvoja

Mađarska je jedan od osnivača Odbora za mir u Gazi, čiji je rad pokrenuo predsjednik SAD Donald Tramp, i pridružila se toj inicijativi jer joj je mir potreban za nastavak rasta i razvoja, istakao je mađarski premijer Viktor Orban.

"Predsjednik SAD pokrenuo je danas novu inicijativu: Odbor za mir. Mađarska je među osnivačima, jer joj je potreban mir za nastavak rasta i razvoja", napisao je Orban na "Iksu".

On je naveo da rat ugrožava sve što je izgrađeno u posljednjih 15 godina i donosi inflaciju, sankcije, visoke cijene energenata i propadanje državnih ekonomija.

Republika Srpska Karan: Predsjednik Republike nije dekor, već politička kičma sistema

"Mađarska ne želi da se kreće unazad. Želimo da idemo naprijed. Zato podržavamo i učestvujemo u svakoj međunarodnoj inicijativi koja sprečava i zaustavlja ratove i koja garantuje bezbjednost i spokoj naroda i porodica. To je ono na čemu radimo danas u Davosu i na čemu ćemo raditi/ večeras u Briselu", zaključio je Orban.

Tramp je danas na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu potpisao dokumente kojima se zvanično osniva Odbor za mir u Gazi.