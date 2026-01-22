Logo
Tramp potpisao dokumente o osnivanju Odbora za mir u Gazi

Izvor:

SRNA

22.01.2026

12:19

Доналд Трамп поптисивање оснивања Одбора за мир у Гази
Foto: Tanjug/AP/Evan Vucci

Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je dokumente kojima se zvanično osniva Odbor za mir u Gazi, javlja Rojters.

Američki lider potpisao je dokumente tokom ceremonije održane na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Tramp je u novi odbor pozvao oko 60 zemalja.

Zvaničnici EU izrazili su ranije zabrinutost da bi Odbor za mir u Gazi mogao u potpunosti da preuzme ulogu UN u rješavanju globalnih sukoba.

Međutim, Tramp je danas izjavio da će Odbor sarađivati sa UN.

