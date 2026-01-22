Tramp potpisao dokumente o osnivanju Odbora za mir u Gazi

Izvor:
SRNA
22.01.2026
12:19
Komentari:0
Predsjednik SAD Donald Tramp potpisao je dokumente kojima se zvanično osniva Odbor za mir u Gazi, javlja Rojters.
Američki lider potpisao je dokumente tokom ceremonije održane na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Tramp je u novi odbor pozvao oko 60 zemalja.
Zvaničnici EU izrazili su ranije zabrinutost da bi Odbor za mir u Gazi mogao u potpunosti da preuzme ulogu UN u rješavanju globalnih sukoba.
Međutim, Tramp je danas izjavio da će Odbor sarađivati sa UN.
