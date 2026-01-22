Izvor:
Politika
22.01.2026
11:43
Komentari:0
Ministarstvo pravde Republike Srbije podnijeće Kraljevini Španiji molbu za izručenje Vasilija Gačevića (25), protiv kog se u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu vodi istraga zbog sumnje da je u noći između 24. i 25. februara 2024. godine sa Markom Daničićem u naselju Dorćol nožem izbo MMA borca Stefana Savića, koji je preminuo od zadobijenih povreda.
Kako je za „Politiku” rečeno u Ministarstvu pravde, nadležni u ovom ministarstvu obaviješteni su da je Gačević 19. januara 2026. godine uhapšen po potjernici koja je za njim raspisana po naredbi Višeg suda u Beogradu.
- U skladu sa Evropskom konvencijom o ekstradiciji, Ministarstvo pravde će u najkraćem roku podnijeti molbu za izručenje uz neophodnu dokumentaciju – rečeno je u Ministarstvu pravde.
Gačević je, podsjetimo, uhapšen prije tri dana u Barseloni poslije dvije godine bekstva.
Prema nezvaničnim informacijama, postoje indicije da je on posle bjekstva u Španiju, u ovoj zemlji stupio u kontakt sa ljudima sa prostora bivše Jugoslavije koji se bave nezakonitim poslovima i tako uspijevao da se krije i izbjegne hapšenje.
- Istražioci ispituju da li se i Marko Daničić, drugi osumnjičeni za ubistvo Savića nalazi u Španiji. Tim prije što je ova država poslednjih godina stecište ljudi iz kriminogene sredine sa prostora bivše Jugoslavije. Pretpostavka je i da će španski istražioci poslije hapšenja Gačevića posebnu pažnju usmjeriti na utvrđivanje da li se i Daničić nalazi u Španiji – rekao je „Politikin” sagovornik blizak istrazi.
Iako su osumnjičeni za ubistvo Savića bili u bjekstvu, Više javno tužilaštvo u Beogradu intenzivno je radilo na utvrđivanju svih činjenica izvršenja ovog krivičnog djela. Među mnogobrojnim dokazima, kako se saznaje, nalazi se i video snimak tragičnog događaja koji traje nešto manje od dva minuta.
Kako se vidi na snimku, sada pokojni MMA borac skreće u Dunavsku ulicu, a za njim i dvojica napadača koji ga savladavaju, jedan sa jedne, a drugi sa druge strane.
Tačno pola minuta kasnije, dvojica napadača se vraćaju, šetajući Dobračinom ulicom i otimaju se oko nekog predmeta nasred ulice.
Zločin se dogodio sat vremena iza ponoći na uglu Dobračine i Dunavske ulice na Dorćolu. MMA borac kobne večeri bio je sa prijateljima u jednom beogradskom klubu, u koji su kasnije stigli i osumnjičeni Gačević i Daničić i to navodno jer im je neko dojavio da se Savić nalazi u tom klubu.
Savić je, kako se sumnja, poslednje dvije godine navodno, izbjegavao da se nađe u blizini osumnjičenih jer je u jednoj tuči gdje je branio druga nanio ozbiljne povrede Daničiću.
Nesuglasice su počele čim su osumnjičeni ušli u klub, jer su počeli da provociraju Savića i da mu dobacuju.
MMA borac ubrzo je izašao iz kluba, ali su za njim istrčali Gačević i Daničić, koji su ga uz dobacivanje napali, izvadili nož i počeli da ga ubadaju po tijelu.
