Mi­ni­star­stvo prav­de Re­pu­bli­ke Sr­bi­je pod­nije­će Kra­lje­vi­ni Špa­ni­ji mol­bu za iz­ru­če­nje Va­si­li­ja Gače­vi­ća (25), pro­tiv kog se u Vi­šem jav­nom tu­ži­la­štvu u Be­o­gra­du vo­di is­tra­ga zbog sum­nje da je u no­ći iz­me­đu 24. i 25. fe­bru­a­ra 2024. go­di­ne sa Mar­kom Da­ni­či­ćem u na­se­lju Dor­ćol no­žem iz­bo MMA bor­ca Ste­fa­na Sa­vi­ća, ko­ji je pre­mi­nuo od za­do­bi­je­nih po­vre­da.

Ka­ko je za „Po­li­ti­ku” re­če­no u Mi­ni­star­stvu prav­de, nad­le­žni u ovom mi­ni­star­stvu oba­vije­šte­ni su da je Ga­če­vić 19. ja­nu­a­ra 2026. go­di­ne uhap­šen po po­tjer­ni­ci ko­ja je za njim ras­pi­sa­na po na­red­bi Vi­šeg su­da u Be­o­gra­du.

- U skla­du sa Evrop­skom kon­ven­ci­jom o eks­tra­di­ci­ji, Mi­ni­star­stvo prav­de će u naj­kra­ćem ro­ku pod­nije­ti mol­bu za iz­ru­če­nje uz neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju – re­če­no je u Mi­ni­star­stvu prav­de.

Ga­če­vić je, pod­sje­ti­mo, uhap­šen prije tri da­na u Bar­se­lo­ni po­slije dvije go­di­ne bek­stva.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, po­sto­je in­di­ci­je da je on po­sle bjek­stva u Špa­ni­ju, u ovoj ze­mlji stu­pio u kon­takt sa lju­di­ma sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je ko­ji se ba­ve ne­za­ko­ni­tim po­slo­vi­ma i ta­ko uspije­vao da se kri­je i iz­bjeg­ne hap­še­nje.

- Istražioci is­pi­tu­ju da li se i Mar­ko Da­ni­čić, dru­gi osum­nji­če­ni za ubi­stvo Sa­vi­ća na­la­zi u Špa­ni­ji. Tim prije što je ova dr­ža­va po­sled­njih go­di­na ste­ci­šte lju­di iz kri­mi­no­ge­ne sre­di­ne sa pro­sto­ra biv­še Ju­go­sla­vi­je. Pret­po­stav­ka je i da će špan­ski istražioci po­slije hap­še­nja Ga­če­vi­ća po­seb­nu pa­žnju usmje­ri­ti na utvr­đi­va­nje da li se i Da­ni­čić na­la­zi u Špa­ni­ji – re­kao je „Po­li­ti­kin” sa­go­vor­nik bli­zak is­tra­zi.

Iako su osum­nji­če­ni za ubi­stvo Sa­vi­ća bi­li u bjek­stvu, Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Be­o­gra­du in­ten­ziv­no je ra­di­lo na utvr­đi­va­nju svih či­nje­ni­ca iz­vr­še­nja ovog kri­vič­nog dje­la. Me­đu mno­go­broj­nim do­ka­zi­ma, ka­ko se sa­zna­je, na­la­zi se i vi­deo sni­mak tra­gič­nog do­ga­đa­ja ko­ji tra­je ne­što ma­nje od dva mi­nu­ta.

Ka­ko se vi­di na snim­ku, sa­da po­koj­ni MMA bo­rac skre­će u Du­nav­sku uli­cu, a za njim i dvo­ji­ca na­pa­da­ča ko­ji ga sa­vla­da­va­ju, je­dan sa jed­ne, a dru­gi sa dru­ge stra­ne.

Tač­no po­la mi­nu­ta ka­sni­je, dvojica napadača se vraćaju, šetajući Dobračinom ulicom i otimaju se oko nekog predmeta nasred ulice.

Zločin se dogodio sat vremena iza ponoći na uglu Dobračine i Dunavske ulice na Dorćolu. MMA borac kobne večeri bio je sa prijateljima u jednom beogradskom klubu, u koji su kasnije stigli i osumnjičeni Gačević i Daničić i to navodno jer im je neko dojavio da se Savić nalazi u tom klubu.

Savić je, kako se sumnja, poslednje dvije godine navodno, izbjegavao da se nađe u blizini osumnjičenih jer je u jednoj tuči gdje je branio druga nanio ozbiljne povrede Daničiću.

Nesuglasice su počele čim su osumnjičeni ušli u klub, jer su počeli da provociraju Savića i da mu dobacuju.

MMA borac ubrzo je izašao iz kluba, ali su za njim istrčali Gačević i Daničić, koji su ga uz dobacivanje napali, izvadili nož i počeli da ga ubadaju po tijelu.