Oglasila se policija o tragičnoj eksploziji kod Dervente

Policijski službenici su nakon snažne eksplozije kod Dervente u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli ljudske ostatke zasad nepoznate osobe, saopšteno je iz policije.

"Policijskoj stanici Derventa je sinoć 22.01.2026. godine, oko 01,40 časova, prijavljeno da je došlo do požara na pomoćnom objektu – garaži i porodičnoj kući vlasništvo lica inicijala R.M. sa područja grada Dervente", saopštili su iz PU Doboj.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.

Hronika Detalji snažne eksplozije u Derventi: U izgorjelom automobilu pronađeno tijelo

Uviđaj vrše policijski službenici Policijske uprave Doboj, a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

O svim daljim činjenicama i okolnostima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji.