Logo
Large banner

Oglasila se policija o tragičnoj eksploziji kod Dervente

Izvor:

ATV

22.01.2026

10:52

Komentari:

0
Експлозија у Дервенти
Foto: Derventa Cafe

Policijski službenici su nakon snažne eksplozije kod Dervente u izgorjelom putničkom vozilu na mjestu vozača pronašli ljudske ostatke zasad nepoznate osobe, saopšteno je iz policije.

"Policijskoj stanici Derventa je sinoć 22.01.2026. godine, oko 01,40 časova, prijavljeno da je došlo do požara na pomoćnom objektu – garaži i porodičnoj kući vlasništvo lica inicijala R.M. sa područja grada Dervente", saopštili su iz PU Doboj.

Požar je lokalizovan od strane pripadnika Teritorijalno vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa.

Експлозија

Hronika

Detalji snažne eksplozije u Derventi: U izgorjelom automobilu pronađeno tijelo

Uviđaj vrše policijski službenici Policijske uprave Doboj, a o svemu navedenom je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

O svim daljim činjenicama i okolnostima ovog događaja javnost će biti blagovremeno obaviještena nakon preduzimanja svih potrebnih mjera i radnji.

Експлозија у Дервенти

Hronika

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

Podijeli:

Tagovi:

Eksplozija

Derventa

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Челинчани посјекли туђу шуму

Hronika

Posjekli tuđu šumu: Uhapšena dvojica Čelinčana

3 h

0
Бруталан напад на старицу (90): Ударао је песницама док није изгубила свијест, па јој отео торбу

Hronika

Brutalan napad na staricu (90): Udarao je pesnicama dok nije izgubila svijest, pa joj oteo torbu

3 h

0
Туча па потјера у Кнежеву: Бањалучанин након хаоса ухапшен у Травнику

Hronika

Tuča pa potjera u Kneževu: Banjalučanin nakon haosa uhapšen u Travniku

3 h

0
Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак

Hronika

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner