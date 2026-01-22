Logo
Large banner

Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Izvor:

ATV

22.01.2026

10:25

Komentari:

0
Тешка несрећа у БиХ: Погинуо пјешак
Foto: ATV

Pješak čiji su inicijalia A.Dž. /84/ preminuo je nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u mostarskom prigradskom naselju Dračevice, na magistralnom putu Mostar - Nevesinje.

Nezgoda se dogodila juče kada je pješaka udarilo vozilo "ford" kojim je upravljao V.B. /46/, a od zadobijenih povreda A.Dž. je preminuo u mostarskoj bolnici "Dr Safet Mujić".

Полиција Црна Гора

Hronika

Na graničnim prelazima sa BiH zaplijenjena dva automobila

O svemu je upoznat nadležni tužilac, te su izvršeni uviđaj i preduzete potrebne mjere, saopšteno je danas iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Podijeli:

Tagovi:

poginuo pješak

Mostar

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Експлозија у Дервенти

Hronika

Detalji snažne eksplozije u Derventi: U izgorjelom automobilu pronađeno tijelo

3 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin pijan opljačkao market

3 h

0
У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака

Zdravlje

U Rusiji razvijen lijek za liječenje hepatitisa B, mogao bi se koristiti za liječenje raka

3 h

0
Пјевачица Јелена Карлеуша

Scena

Oglasila se Jelena Karleuša nakon što je prijavila Duška Tošića policiji

4 h

0

Više iz rubrike

На граничним прелазима са БиХ заплијењена два аутомобила

Hronika

Na graničnim prelazima sa BiH zaplijenjena dva automobila

3 h

0
Илустрација

Hronika

Banjalučanin pijan opljačkao market

3 h

0
Експлозија у Дервенти

Hronika

Detalji snažne eksplozije u Derventi: U izgorjelom automobilu pronađeno tijelo

3 h

0
Снажна експлозија код Дервенте, на терену полиција и ватрогасци

Hronika

Snažna eksplozija kod Dervente, na terenu policija i vatrogasci

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner