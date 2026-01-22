Teška nesreća u BiH: Poginuo pješak

Izvor:
Pješak čiji su inicijalia A.Dž. /84/ preminuo je nakon saobraćajne nezgode koja se dogodila u mostarskom prigradskom naselju Dračevice, na magistralnom putu Mostar - Nevesinje.
Nezgoda se dogodila juče kada je pješaka udarilo vozilo "ford" kojim je upravljao V.B. /46/, a od zadobijenih povreda A.Dž. je preminuo u mostarskoj bolnici "Dr Safet Mujić".
O svemu je upoznat nadležni tužilac, te su izvršeni uviđaj i preduzete potrebne mjere, saopšteno je danas iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.
