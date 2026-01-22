Logo
U Rusiji razvijen lijek za liječenje hepatitisa B, mogao bi se koristiti za liječenje raka

Izvor:

Tanjug

22.01.2026

10:16

У Русији развијен лијек за лијечење хепатитиса Б, могао би се користити за лијечење рака
Foto: ATV

Metoda genetskog inženjeringa koja omogućava uređivanje ljudskog genoma radi potpunog izlječenja hepatitisa B mogla bi se u budućnosti koristiti i za liječenje raka, rekao je rukovodilac Laboratorije za genetske tehnologije za razvoj lekova Univerziteta "Sečenov" Dmitrij Kostjušev.

Kostjušev je za TASS rekao da bi tehnologija uređivanja genoma potencijalno mogla potpuno da izliječi pacijente sa hepatitisom B, za razliku od postojećih tretmana koji zahtijevaju doživotnu primjenu lijekova. Ovaj pristup se naziva "biokamuflaža", jer lijek ne sadrži nikakve virusne ili bakterijske komponente, tako da ih imuni sistem ne doživljava kao prijetnju.

Ruski naučnici razvili su lijek za liječenje hepatitisa B, koristeći tehnologiju genskog uređivanja koja je nazvana CRISPR/Cas9, saopštio je Univerzitet "Sečenov".

- Razvili smo novi nevirusni sistem za isporuku zasnovan na biorazgradivim nanočesticama. Prvi put smo naučili kako da pakujemo CRISPR/Cas komplekse sa efikasnošću od približno 80 odsto - rekao je Kostjušev, navodi se u saopštenju univerziteta koje prenosi RIA novosti.

Kostjušev je dodao da jedna nanočestica sadrži 200 do 250 kopija antivirusnih kompleksa, što je dovoljno da se uklone sve kopije virusnog genoma u zaraženoj ćeliji.

- Modifikujemo površinu nanočestica tako da se kompleksi isporučuju posebno onim ćelijama koje su podložne virusu, a naša istraživanja pokazuju da nanočestice zapravo prodiru u 90-95 odsto zaraženih ćelija - rekao je Kostjušev.

Prema njegovim riječima, nakon 20 do 24 sata, u jetri ne ostaju tragovi tog lijeka.

Kosjušev je kazao da CRISPR/Cas kompleksi mogu biti rekonfigurisani za druge zadatke kao što su uređivanje gena, epigenoma i promjenu nukleotidne sekvence DNK ili RNK.

- Naši sistemi za isporuku su svestrani, bilo koji 'teret' - antitumorski molekuli, sistemi za uređivanje gena, mogu se isporučiti ciljnom organu. To može biti za ispravljanje mutacija, uništavanje tumora, suzbijanje infekcija, opseg je ogroman. Sve zavisi od konkretnog zadatka - zaključio je Kostjušev.

Rusija

vakcina

hepatitis

