Šta se dešava tijelu kada ne volite posao koji radite?

Izvor:

Agencije

21.01.2026

13:51

Шта се дешава тијелу када не волите посао који радите?
Svako ima loše dane na poslu, ali postoje znakovi na koje zaposleni moraju paziti prije nego što se loša sedmica u kancelariji pretvori u beskrajan, iscrpljujući stres koji vam uništava zdravlje.

Previše ljudi je zarobljeno u toksičnim poslovima, što je problem koji i poslodavci i zaposleni moraju shvatiti ozbiljnije. Džefri Fefer, profesor organizacionog ponašanja na Stanfordu i autor knjige „Umrijeti za platu“, otkrio je kroz svoje istraživanje da loše upravljanje u američkim kompanijama doprinosi do 8% godišnjih troškova zdravstvene zaštite i povezuje se sa 120.000 prekomjernih smrtnih slučajeva svake godine.

Vaše tijelo može znati prije vas da je posao krivac za simptome stresa, šaljući vam crvene alarme da niste dobro.

Ne možete da spavate

„Često je prva stvar o kojoj čujemo – besane noći“, kaže klinički psiholog Monik Rejnolds iz Centra za anksioznost i promjenu ponašanja u Merilendu. „Ljudi izvještavaju da ili ne mogu zaspati jer im misli jure, ili ne mogu održati san. Bude se usred noći razmišljajući o svojoj listi obaveza.“ Par nemirnih noći nije velika stvar, ali ako to postane obrazac, to može biti znak da je stres na poslu postao toksičan.

Imate glavobolje

Vaši mišići se naprežu kako bi zaštitili tijelo od povreda. Kada radno mjesto doživljavate kao opasnu zonu, mišići ostaju zgrčeni. Hronična napetost u vratu, ramenima i glavi može biti povezana sa migrenama i tenzionim glavoboljama.

Bole vas mišići uopšte

Kada je posao toksičan, možete imati osjećaj kao da se borite protiv divljeg tigra za svojim radnim stolom. Pod percipiranom prijetnjom, mozak preplavljuje sistem adrenalinom i drugim hormonima stresa. „Naš nervni sistem na toksičnim poslovima je stalno na ivici“, kaže Rejnolds. „Stalno iščekujemo i spremni smo da reagujemo na neprijatnog šefa ili kolegu.“

Mentalno zdravlje se pogoršava

Povećan stres može pogoršati postojeće probleme. Ako osjećate da vas šef stalno „ganja“, vaše mentalno zdravlje plaća cijenu. Analiza iz 2012. godine povezala je percepciju organizacione nepravde sa zdravstvenim pritužbama kao što su prejedanje i depresija. Nepravedan tretman udara u samu srž onoga što jesmo, napadajući naše ljudsko dostojanstvo.

Češće se razbolijevate

Ako stalno „zakačite“ neku prehladu, razmislite o tome kako se osjećate na poslu. Brojna istraživanja pokazuju da hronični stres može ugroziti imuni sistem, čineći vas podložnijim bolestima.

Gubite interesovanje za seks

Kada posao nosite kući, vaši odnosi pate. Kod žena profesionalni stres može smanjiti seksualnu želju, dok kod muškaraca hronični stres može rezultirati nižom proizvodnjom testosterona, što vodi do nižeg libida.

Stalno ste umorni

Ovdje je riječ o zamoru – dubokoj iscrpljenosti koju nikakvo drijemanje ili vikend spavanje ne mogu da izliječe. Toksični poslovi stvaraju ciklus koji nas isisava: osjećate se preopterećeno jer radite predugo, a radite predugo jer ste preopterećeni.

Stomak vam pravi probleme

Loša probava, zatvor i nadutost mogu biti povezani sa stresom, jer on utiče na to šta crijeva vare i mijenja našu crijevnu floru, što povratno utiče na naše raspoloženje. Jedan stručnjak je primijetio da je svakog nedjeljnog popodneva dobijao bol u stomaku čim bi počeo razmišljati o ponedjeljku ujutru.

Promjene u apetitu

Pod akutnim stresom, odgovor „bori se ili bježi“ oslobađa adrenalin koji potiskuje varenje. Međutim, pod dugotrajnim stresom, nadbubrežne žlijezde luče kortizol, hormon koji može povećati glad. Zato se u emocionalnom stresu često okrećemo hrani radi utjehe.

Šta možete da uradite?

Pravite pauze: Morate dati nervnom sistemu priliku da se opusti. Druženje van posla, meditacija i vježbanje mogu pomoći.

Promijenite način razmišljanja: Ako ne možete odmah promijeniti posao, fokusirajte se na situacije koje možete kontrolisati. Koristite „mindfulness“ da zaustavite stalno premotavanje loših događaja u glavi.

Otiđite: Shvatite ove simptome kao upozorenje. Dug radni dan, nedostatak autonomije i ekonomska nesigurnost su faktori koje treba napustiti, a ne samo trpiti. Morate riješiti osnovni problem, a ne samo tretirati simptome.

posao

mentalno zdravlje

nervoza

