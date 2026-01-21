Logo
Zvuči uznemirujuće: Apliikacija jezivog naziva sve popularnija među Kinezima

Звучи узнемирујуће: Аплиикација језивог назива све популарнија међу Кинезима
Foto: Pixabay / lukgehr

U Kini se trenutno na vrhu liste najpopularnijih aplikacija nalazi jedna prilično distopijska ideja – aplikacija nazvana „Da li ste mrtvi?“, čiji naziv mnogima zvuči mračno i uznemirujuće.

Poput zapleta iz serije Black Mirror, aplikacija pod nazivom „Sile Me“ zasniva se na jednostavnom principu: korisnici se moraju svakodnevno prijaviti kako bi potvrdili da su živi. Pritiskom na zeleno dugme s ikonicom duha, aplikacija bilježi da je korisnik i dalje aktivan.

drva

Savjeti

Ovo su najgora drva za ogrijev: Potrošite brdo para ni za šta

Aplikacija sadrži i takozvani „sat smrti“, koji navodno predviđa trenutak kada će korisnik umrijeti. Ukoliko se korisnik ne prijavi dva dana zaredom, aplikacija automatski kontaktira osobu za hitne slučajeve i, prema pretpostavkama, obavještava je da smatra kako je korisnik preminuo.

Sile Me je u početku bila besplatna, ali je u međuvremenu prešla na pretplatnički model i postala najplaćenija aplikacija u Kini. Cijena pretplate iznosi osam juana.

Njena popularnost uglavnom se pripisuje osjećaju sigurnosti koji pruža ljudima koji žive sami. Veliki dio korisnika čine kineski migranti, a aplikacija se nalazi pri samom vrhu liste preuzetih aplikacija i u zemljama poput Singapura i Sjedinjenih Američkih Država.

Најновија вијест

Kultura

Tuga: Umrla je Moja Milena

Kako navodi The Global Times, pojavile su se i kritike na račun samog naziva aplikacije. Pojedini korisnici smatraju da bi ime trebalo promijeniti u „Da li ste živi?“, kako bi se izbjegle negativne i uznemirujuće konotacije.

Dok jedni aplikaciju ismijavaju kao grub pokušaj monetizacije usamljenosti, drugi je hvale kao primjer praktične i potrebne primjene savremene tehnologije. Podaci Nacionalnog zavoda za statistiku pokazuju da su samačka domaćinstva činila 19,5 odsto svih domaćinstava u Kini tokom 2024. godine, što je veliki porast u odnosu na 7,8 odsto prije dvije decenije.

