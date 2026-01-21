Logo
Ruski odgovor na Starlink stiže u 2026. godini

B92

21.01.2026

10:03

0
Сателит у свемиру
Foto: Pexels

Rusija planira da tokom 2026. godine započne serijsku proizvodnju domaće satelitske internet mreže, koja bi trebalo da predstavlja odgovor na američki Starlink.

Prema najavama, projekat pod nazivom "Rassvet" (Zora) podrazumijeva formiranje velike konstelacije satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, čiji je cilj obezbjeđivanje širokopojasnog interneta na cijeloj teritoriji Rusije, uključujući udaljene i teško dostupne regione poput Sibira i Arktika.

Катанац

Ekonomija

Prodaje se najstarija pivara na svijetu: Ko je novi vlasnik?

U planu je i konstelacija satelita "Zorki", koja će omogućiti izradu digitalnih karata u realnom vremenu.

Planirano je da do 2027. godine u orbiti bude više od 300 satelita, dok bi sistem prvenstveno bio namijenjen domaćem tržištu, državnim institucijama, privredi i bezbjednosnim strukturama. Ruske vlasti ističu da je projekat dio šire strategije tehnološke nezavisnosti i smanjenja oslanjanja na zapadne komunikacione sisteme.

Pored satelita za internet komunikaciju, Rusija paralelno razvija i druge orbitalne platforme, uključujući satelite za snimanje Zemlje i navigaciju, koji bi mogli da se koriste u autonomnim vozilima, logistici i bespilotnim sistemima.

horoskop

Zanimljivosti

Ovi horoskopski znakovi nikada ne slušaju tuđe savjete – uvijek rade po svome

Iako ruska mreža po obimu neće moći da se mjeri sa Starlinkom, koji već raspolaže sa nekoliko hiljada aktivnih satelita, domaći sistem bi trebalo da obezbijedi stabilnu i sigurnu vezu unutar nacionalnih granica.

Prvi testovi opreme i infrastrukture očekuju se tokom sljedeće dvije godine, dok bi komercijalna upotreba mogla da počne krajem ove decenije

