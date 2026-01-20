NASA objavila posebnu vest za sve: "Da li ste među njima?"

NASA je spremna da lansira Artemis II, najnoviju misiju ka Mjesecu, čiji je cilj da pošalje četiri astronauta na desetodnevni let svemirom.

Očekuje se da će Artemis II poletjeti 6. februara, a posadu čine NASA astronauti Rid Vajzman, Viktor Glover, Kristina Koh i Džeremi Hansen.

Oni će učestvovati u desetodnevnom putovanju oko Mjeseca, čime će biti obilježen prvi ljudski let oko Mjeseca još od 1972. godine.

1.5 million names are flying around the Moon on Artemis II. Is yours one of them?



It's not too late to add your name to the mission—and it's absolutely free: https://t.co/tUAM7BTfjt pic.twitter.com/Thp5NSmeva — NASA (@NASA) January 18, 2026

NASA je podijelila zanimljivu informaciju za sve ljubitelje svemira. Pozvala je ljude da pošalju svoja imena na Mjesec u okviru misije Artemis II, a rok za prijavu putem zvanične internet stranice NASA je 21. januar.

Svi koji se prijave dobiće digitalnu kartu za svemir kao uspomenu, a kada Artemis II poleti, njihova imena će biti dio putovanja, sačuvana na CD kartici smještenoj unutar svemirske letjelice.

"1,5 miliona imena leti oko Mjeseca na misiji Artemis II. Da li je među njima i vaše? Još uvijek nije kasno da dodate svoje ime misiji i potpuno je besplatno", napisala je NASA na Iksu.

