Majka koja je bacila kćerkicu u Savu osuđena na 15 godina zatvora

Majka koja je prije godinu dana bacila svoju četvorogodišnju kćerku u rijeku Savu u Zagrebu osuđena je na 15 godina zatvora.

Ovaj slučaj je šokirao čitav region, a rasplet tragedije rezultirao je teškim ubistvom. Osuđena je sa djetetom (4) u naručju ušla u Savu kod Jankomirskog mosta u Zagrebu. Ona je spašena, ali kćerka nije. Njeno tijelo je nađeno je 25. marta u Savi u Beogradu.

Presuda majci izrečena je danas na zagrebačkom Županijskom sudu, nakon četiri mjeseca suđenja sa kojeg je zbog zaštite žrtve i njene porodice bila isključena javnost.

Prema optužnici majka (35) optužena je za teško ubistvo na podmukao način. S obzirom na to da je javnost sa suđenja bila isključena, to znači da će sama objava nepravosnažne presude biti javna, dok će javnosti biti nedostupno njeno obrazloženje.

