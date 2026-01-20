Srpska dobija novu brzu saobraćajnicu

Nadležni u Republici Srpskoj predstavili su danas, 20. januara, jedan od najznačajnijih infrastrukturnih projekata koji bi trebalo da poveže istočni dio Srpske, a riječ je o brzoj saobraćajnici Bijeljina – Zvornik – Sokolac.

Zoran Stevanović, ministar saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske, sastao se tim povodom sa gradonačelnikom Zvornika Bojanom Ivanovićem i predstavnicima kineske kompanije "Šandong", koja je angažovana na projektovanju ove saobraćajnice.

Prema predstavljenom idejnom rješenju, trasa brze saobraćajnice kroz područje grada Zvornika iznosi oko 50 kilometara, od ulaza u grad sa sjeverne strane, preko Pilice, Šepka, Kozluka i Karakaja, pa dalje do izlaza iz grada Zvornika prema Bratuncu i Milićima.

Kako je rekao ministar Stevanović, cilj je da se nađe optimalna trasa brzog puta na dionici od Šepka do Karakaja.

"Cilj nam je da, u saradnji sa Gradom Zvornikom i projektantima koji rade za kompaniju 'Šandong', dođemo do optimalnog rješenja koje će podrazumijevati najmanje troškove eksproprijacije, zaštitu naseljenih područja i veću bezbjednost saobraćaja", poručio je Stevanović.

Prvi čovjek Zvornika, Bojan Ivanović naglasio je da je riječ o izuzetno važnom projektu koji će značajno unaprijediti saobraćajnu povezanost i stvoriti bolje uslove za privredni razvoj Zvornika i regije.

"Zatražili smo korekcije trase kako bi se smanjila šteta po privredne subjekte, sportske komplekse i stanovništvo, te obezbijedila bolja zaštita poljoprivrednog zemljišta i domaćinstava uz rijeku Drinu. Naš prijedlog je da dio trase, od Šepka uzvodno, ide bliže Drini, što bi bilo ekonomičnije i povoljnije rješenje", pojasnio je Ivanović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, aktivnosti na realizaciji projekta vodiće Vlada Republike Srpske i ovo Ministarstvo, dok će Grad Zvornik pružati tehničku podršku u cilju izrade kvalitetnog i održivog rješenja.