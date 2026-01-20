Psi lutalice upali na imanje i usmrtili pola stada ovaca

Psi lutalice upali su na imanje Sabahudina Lemeša u selu Gračanica kod Visokog i usmrtili pola stada ovaca.

Kako su iz porodice ovog domaćina potvrdili za "Agroklub", incident se dogodio u noći sa subote na ned‌jelju, 17. na 18. januara.

Strašan prizor zatekao je vlasnik, kada je u ned‌jelju ujutro došao nahraniti ovce.

Drvena vrata štale su bila oštećena, a u objektu usmrćena grla.

"Prije napada stanje u stadu je bilo 32 grla, usmrćeno je 16 ovaca i jagnjadi. Od usmrćenih ovaca 5-6 njih su bile sjajne", kažu iz porodice Lemeš, dodavši da je stradalo 8 jagnjadi.

Štala je udaljena oko 150 metara od kuće. Do sada nisu imali problema sa napadima na ovce, ali u posljednje vrijeme kako navode, zabilježeno je nekoliko agresivnih napada u komšiluku.

"Bio je policijski uviđaj, a i veterinar je dao svoj izvještaj. Pretpostavka je, 99 odsto da su ih napali psi lutalice, jer su snimljeni kod drugih domaćina koji su imali kamere", dodaju.

Procijenjena šteta iznosi oko 12.500 KM.