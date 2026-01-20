Skuplje dobrovoljno penzijsko osiguranje

Ovaj tip osiguranja stanovništvo može samostalno uplaćivati pod uslovom da su zdravstveno sposobni u dobi od 15. do 65. godine života, državljani BiH s prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko te ono najbitnije – da su nezaposleni.

Iznos doprinosa za dobrovoljno osiguranje se obračunava po uzoru na iznos prosječne plate koju objavi Federalni Zavod za statistiku.

Prema tome, mjesečna uplata za 2026. godinu iznosi 418 KM, 60 maraka više u odnosu na prošlu godinu.

Ekonomski analitičari ne smatraju ovu uslugu dugoročnom niti pravim načinom da se doprinosi penzijskom fondu.