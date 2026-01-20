Logo
Large banner

Skuplje dobrovoljno penzijsko osiguranje

Izvor:

Agencije

20.01.2026

12:05

Komentari:

0
Скупље добровољно пензијско осигурање
Foto: ATV

Početkom svake godine, Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje objavljuje mjesečni iznos dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

Ovaj tip osiguranja stanovništvo može samostalno uplaćivati pod uslovom da su zdravstveno sposobni u dobi od 15. do 65. godine života, državljani BiH s prebivalištem u Federaciji ili Distriktu Brčko te ono najbitnije – da su nezaposleni.

Iznos doprinosa za dobrovoljno osiguranje se obračunava po uzoru na iznos prosječne plate koju objavi Federalni Zavod za statistiku.

Prema tome, mjesečna uplata za 2026. godinu iznosi 418 KM, 60 maraka više u odnosu na prošlu godinu.

Ekonomski analitičari ne smatraju ovu uslugu dugoročnom niti pravim načinom da se doprinosi penzijskom fondu.

Podijeli:

Tagovi:

osiguranje

penzije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Наша хуманост не смије да ћути: Помозимо Вуку у борби за живот

Društvo

Naša humanost ne smije da ćuti: Pomozimo Vuku u borbi za život

3 h

0
Рука Светог Јована Крститеља се налази у српском манастиру

Društvo

Ruka Svetog Jovana Krstitelja se nalazi u srpskom manastiru

3 h

0
Романијски мед кандидован за заштиту ознаком поријекла

Društvo

Romanijski med kandidovan za zaštitu oznakom porijekla

4 h

0
Врло нездрав ваздух у Тузли и Високом

Društvo

Vrlo nezdrav vazduh u Tuzli i Visokom

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

25

Bugarski predsjednik podnio ostavku na tu fuknciju

13

19

Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

13

16

Preminula pjevačica Beti Đorđević

13

05

Majka koja je kćerkicu (3) bacila u ledenu Savu dobila 15 godina zatvora

12

51

Prijedorčanina terete da je sa ženskom čarapom na glavi opljačkao pumpu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner