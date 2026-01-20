Naša humanost ne smije da ćuti: Pomozimo Vuku u borbi za život

Šesnaestogodišnji Vuk Mali iz Rekavice, kao i njegova porodica, vode bitku za njegovo ozdravljenje. Vuku je sa samo 9 godina utvrđeno da boluje od Dišenove mišićne distrofije. Trenutno je ovaj mali heroj na mehaničkoj ventilaciji, a jedini način za njegovo ozdravljenje je priča, otac Željko, odlazak u Tursku.

Vuk treba dvadesetočasovni nadzor, zbog njegovog stanja. Željko, Vuko otac kaže da majka preko dana prati njegovo stanje, dok on to radi preko noći. Borba je teška, ali kako ističe Željko, sve će uraditi da njegov Vuk stane na noge.

Ova porodica živi daleko od grada, a prošle godine, jedva su spasili život Vuku, jer ih je snijeg u potpunosti okovao. Gorska služba spasavanja je u saradnji sa Civilnom zaštitom probijali su se čitav dan do njihove kuće. Težina snijega, uništila im je dio kuće, ali su i to pregurali na nogama.

Za Vuka je i pokrenuta humanitarna akcija, kao i humanitarni broj 1414. Cilj same akcije je prikupljanje sredstava za medicinski i potrošni materijal, posebnu medicinsku ishranu, kao i troškove kućnog liječenja i njege.