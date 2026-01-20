Logo
Slijedi li preokret? Evo kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana

ATV

20.01.2026

Слиједи ли преокрет? Ево какво нас вријеме очекује наредних дана

U pogledu vremena u narednom periodu, ne očekujem ništa neuobičajeno i atipično za januar.

Uopšteno, na prvu d‌jeluje kao da kontriram svima unazad 14 dana, ali, zaista, trenutno ne vidim niti jedan jasan i dovoljno snažan signal koji nas gura u pravu zimu, objavio je na svom Fejsbuk profilu meteorolog Nedim Sladić.

"Iako, trenutno, hladna vazdušna masa vlada iznad naših područja, ona se polako povlači do sredine sedmice. S njom slabi i vazdušni pritisak, pa će početnu vedrinu – po kotlinama i riječnim dolinama maskiranu često u nisku oblačnost – mijenjati sve dominantniji oblaci, a prema kraju radne sedmice i padavine", objavio je Sladić.

Kako je dodao, kotline i riječne doline ovu tranziciju gotovo da neće ni primijetiti, s obzirom na jednoličnu sivu nebesku masu.

"Sa izuzetkom prva dva dana ove radne sedmice, veći dio treće dekade mjeseca temperature vazduha su malo iznad uobičajenih za ovo doba godine. Tako će, većina dana imati vrijednosti temperatura vazduha sa pozitivnim predznakom. O februaru je, za sada, još rano bilo šta reći", poručio je Sladić.

Vremenska prognoza

