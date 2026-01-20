Logo
Ne dopustite da vas sunce zavara: Očekuje nas hladan dan

20.01.2026

07:19

Не допустите да вас сунце завара: Очекује нас хладан дан
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i hladno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno uz mraz, na sjeveru oblačno, u ostalim predjelima vedro, dok će oko rijeka i po kotlinama biti magle koja će se ponegdje zadržavati tokom cijelog dana, uz najhladnije vrijeme.

Krajem dana na jugu se očekuje postepeno naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, promenljiv ili istočnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus 10 do tri, a maksimalna od nula do 12 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je umjereno oblačno, a po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, a u Hercegovini i na jugozapadu sunčano, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Аутобус

Svijet

Njemački kontrolori nakon provjere autobusa iz BiH: Ovo je opasno po život!

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac minus šest, Kneževo minus pet, Mrakovica minus četiri, Banjaluka i Srbac minus tri, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srebrenica i Drvar minus dva, Drinić minus jedan, Bijeljina, Prijedor, Sarajevo, Bihać, Sanski Most i Tuzla nula, Višegrad, Foča, Han Pijesak, Šipovo, Jajce i Livno jedan, Rudo dva, Gacko tri, Zenica četiri, Bileća devet, Mostar 10 i Trebinje 11 stepeni.

