Sve učestaliji napadi ajkula zatvorili plaže

Izvor:

Agencije

20.01.2026

07:12

Foto: Youtube/ Planeta Singular/screenshot

Australija godišnje bilježi oko 20 napada ajkula, a samo u posljednjih 48 sati dogodila su se četiri.

Desetine plaža duž istočne obale Australije, uključujući i onu u Sidneju, zatvorene su nakon četiri napada ajkula za dva dana.

Najnoviji napad dogodio se u Port Makvoriju, 400 kilometara sjeverno od Sidneja, kada je jednog surfera ajkula ugrizla za nogu. On je hospitalizovan i u stabilnom je stanju.

U ponedjeljak uveče, službe hitne pomoći pozvane su na plažu u sidnejskom Menliju nakon što je javljeno da je ajkula ugrizla surfera u dvadesetim godinama.

Očevidac je naveo da je drugi surfer održavao čovjeka u životu koristeći konopac za nogu od daske kao improvizovani podvez kako bi zaustavio krvarenje. Sufer je prevezen u bolnicu i u teškom je stanju.

Takođe u ponedjeljak, desetogodišnji dječak je prošao nepovrijeđen nakon što ga je ajkula oborila sa daske za surfovanje i odgrizla komad daske, dok je dan ranije drugi dječak teško povrijeđen nakon što ga je ajkula ugrizla na gradskoj plaži.

"Ako razmišljate o plivanju, razmislite o odlasku na lokalni bazen, jer u ovoj fazi savjetujemo da plaže nisu bezbjedne“, poručio je Stiven Pirs, glavni izvršni direktor organizacije "Surf Life Saving Nju South Vels".

Napadi ajkula uslijedili su nakon višednevnih obilnih kiša, stvarajući idealne uslove za bik ajkule za koje se sumnja da stoje iza nekih od napada.

"Ajkule obično ne napadaju ljude, ali mutna voda smanjuje njihovu vidljivost i povećava rizik da udare u nešto, a tada one odbrambeno ili radoznalo grizu", napisao je Kris Pepin-Nef, akademik i stručnjak za ponašanje ajkula u kolumni u novinama Sidnej Morning Herald.

Obilne kiše takođe povećavaju oticanje kanalizacije, privlačeći mamce kojima se hrane ajkule, dodao je on.

Australija godišnje bilježi oko 20 napada ajkula, od kojih su manje od tri smrtonosna, pokazuju podaci grupa za zaštitu prirode.

