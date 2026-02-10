Logo
U Srpskoj rođena 31 beba

10.02.2026

08:04

У Српској рођена 31 беба
Foto: Pixabay

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođena je 31 beba, 16 dječaka i 15 djevojčica, rečeno je Srni u porodilištima.

Po pet beba rođeno je u Banjaluci, Doboju i Foči, četiri u Prijedoru, po tri u Istočnom Sarajevu, Gradišci i Nevesinju, dvije u Zvorniku, te jedna u Bijeljini.

U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dječak, u Doboju tri djevojčice i dva dječaka, u Foči četiri dječaka i djevojčica, u Prijedoru tri dječaka i djevojčica, u Istočnom Sarajevu dvije djevojčice i dječak, u Gradišci i Nevesinju po dva dječaka i po jedna djevojčica, u Zvorniku djevojčica i dječak, a u Bijeljini djevojčica.

Poroda nije bilo u porodilištu i Nevesinju

