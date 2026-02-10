Projekcija dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“

Povodom obilježavanja Sretenja – Dana državnosti Republike Srbije i Republike Srpske, u Kulturnom centru u Gornjem Ribniku 13. i 14. februara 2026. godine biće održana projekcija dokumentarnih filmova pod nazivom „Heroji pričaju“, posvećena kulturi sjećanja i svjedočenjima o ratnom putu jedinica Vojske Republike Srpske.

Ovaj značajan kulturni događaj koji ima za cilj očuvanje kulture sjećanja, razvoj kulturnih veza i jačanje društvene svijesti u opštini Ribnik.

Ovaj događaj, na kojem učestvuju veterani iz Republike Srpske i Republike Srbije, predstavlja platformu za prenošenje autentičnih svjedočenja učesnika istorijskih događaja. Kroz dokumentarni film kao snažan umjetnički i obrazovni medij, njeguje se kolektivno pamćenje, jača identitet lokalne zajednice i Republike i omogućava mlađim generacijama da na neposredan način upoznaju istinu, iskustva i vrijednosti slobode i žrtve.

Projekcije dokumentarnih filmova dodatno obogaćuju kulturni život opštine Ribnik uvođenjem sadržaja koji prevazilazi uobičajene manifestacije. Dokumentarni film podstiče kritičko razmišljanje, dijalog i razumijevanje složenih društvenih procesa, čime se podiže ukupan kulturni i obrazovni nivo zajednice.

Poseban značaj ogleda se u povezivanju ljudi i prostora. Dolazak veterana i gostiju iz Srbije i Republike Srpske jača međuregionalne i duhovne veze, promoviše Ribnik kao mjesto susreta, razgovora i kulture, te otvara prostor za buduću saradnju i razmjenu kulturnih sadržaja.

Svečano otvaranje projekcija biće održano 13. februara u 16.00 časova, nakon ceremonije otvaranja, slijedi projekcija dokumentarnog filma „Orlovi Grmeča“, koji govori o ratnom putu jedne od najelitnijih jedinica Vojske Republike Srpske u odbrambeno-otadžbinskom ratu – Drugog izviđačko-diverzantskog odreda „Orlovi Grmeča“ pod komandom Mile Šušljika, koji je važio za najjaču i najelitniju jedinicu Drugog krajiškog korpusa VRS. među pripadnicima odreda bili su i ratnici sa prostora nekadašnje opštine Ključ a danas opštine Ribnik, od kojih su najbolji položili živote za opštinu Ribnik i Republiku Srpsku. Kroz ovu jedinicu prošlo je oko 850 boraca, od kojih je 25 poginulo.

Zatim će se predstaviti vetarani 65. zaštitnog motorizovanog puka, sa filmom „Priča ponosnog puka“, koji govori o elitnoj jedinici vojske Republike Srpske u sastavu Generalštaba VRS. Kroz 65. zaštitni motorizovani puk je od formiranja 1990. do rasformiranja 1998. godine prošlo više od 7.000 vojnika i starješina, koji su borbena dejstva izvodili u zoni svih šest korpusa Vojske Srpske od kojih je njih 57 dalo svoje živote za Republiku Srpsku. Puk je učestvovao u gotovo svim najvažnijim operacijama Vojske Republike Srpske. Posebno se istakao u operacijama u djelovima Bosanske Krajine, u okviru operacije Vaganj, 65. zaštitni puk (Diverzantski odred i dve čete Bataljona vojne policije) je u prvoj fazi držao liniju Drvar - Glamoč (28. jul - 15. septembar), dok je u drugoj fazi učestvovao u protivnapadu VRS (20. septembar - 7. oktobar) kada su oslobođena mesta Ključ i Krupa na Uni. Kraj rata je puk zatekao na liniji odbrane Majdan – Manjača.

Drugog dana gledaoci će takođe imati priliku da pogledaju impresivne dokumentarne filmove o ratnom putu dvije elitne jedinice Vojske Republike Srpske Republike Srbije.

Publici će se predstaviti udruženje Veterani Košara iz Novog Sada, uz projekciju filma „Heroji protiv zaborava - putevima predaka“, koji kroz snažnu paralelu povezuje istorijske činjenice od proboja Solunskog fronta i bitke na Kajmakčalanu u Prvom svjetskom ratu sa odbranom Srbije na Košarama 1999. godine.

Projekcije će zatvoriti dokumentarni film o Gardi Republike Srpske – Prvoj gardijskoj motorizovanoj brigadi Glavnog štaba VRS, elitnoj jedinici koja je od 1993. godine do kraja rata učestvovala na gotovo svim ratnim žarištima u Republici Srpskoj, a u čije je stvaranje Republike Srpske svoje živote ugradilo 117 mladih gardista starosti od 19-22 godine.

Projekcija dokumentarnih filmova pod nazivom „Heroji pričaju“ nije samo kulturna manifestacija, već važan korak u dugoročnom očuvanju istorijskog pamćenja, jačanju kulturnog identiteta i razvoju društvene odgovornosti opštine Ribnik i Republike Srpske.

Tokom trajanja događaja biće organizovane i promocije monografija učesnika.

Projekcije dokumentarnih filmova „Heroji pričaju“ organizuje udruženje građana „ Srce krajine“ a pokrovitelji festivala su Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Kabinet Predsjednika Republike Srpske i Opština Ribnik.