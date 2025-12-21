Logo
Uhodio bivšu d‌jevojku u Brčkom i slao preteće poruke "Sad ću pobiti sve"

21.12.2025

21:09

Уходио бившу д‌јевојку у Брчком и слао претеће поруке "Сад ћу побити све"
Foto: Pixabay

Tužilaštvo Brčko tereti E.T. (28) iz Njemačke za proganjanje žene u Brčkom koju je uhodio, dolazio joj na posao, pred zgradu te joj slao prijeteće i uznemirujuće poruke.

Prema navodima optužnice, on je od 6. decembra prošle godine do 29. aprila ove godine u Brčkom, svjesno i sa namjerom da kod A.Č. izazove osjećaj straha za vlastitu sigurnost, uporno pratio i uhodio oštećenu, sa kojom je ranije bio u dugogodišnjoj emotivnoj vezi.

Kako je precizirano u optužnici, on je putem mobilnog telefona uspostavljao neželjeni kontakt sa ženom, slao joj poruke prijetećeg sadržaja.

Takođe ju je pozivao, dolazio joj na posao u Brčkom i uznemiravao je.

Terete ga i ga je ženi dolazio ispred zgrade u Brčkom u kojoj živi, gd‌je ju je takođe uznemiravao.

Брајан Волш

Svijet

Ubica Ane Volš može da provede ostatak života iza ovih jezivih zidina

"Optuženi joj je 29. aprila ove godine u 9.28 putem aplikacije Vocap poslao više poruka prijetećeg sadržaja", piše u optužnici.

Jedna poruka glasila je "Sad ću pobiti sve".

U optužnici se navodi da su ove poruke kod A.Č. izazvale osjećaj uznemirenosti, tjeskobe i straha za vlastitu bezbjednost.

"Dakle, uporno i kroz duže vrijeme pratio je drugo lice i sa njim neposredno uspostavljao i nastojao uspostaviti neželjeni kontakt i time kod drugog izazvao tjeskobu ili strah za njegovu bezbjednost . Time je učinio krivično d‌jelo proganjanje - iz člana 173a stav (1) Krivičnog zakona Brčko distrikta BiH", piše u optužnici.

uznemiravanje

poruke

Brčko

Komentari (0)
