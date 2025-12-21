Logo
Large banner

Dvije osobe poginule na auto-putu

21.12.2025

17:42

Komentari:

0
Двије особе погинуле на ауто-путу
Foto: Printskrin/Jutjub

Dvije osobe poginule su na auto-putu Beograd - Niš kada je vozilo sletjelo sa kolovoza i udarilo u bankinu, javili su beogradski mediji.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u urgentni centar.

molotovljev koktel pexels

Hronika

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros, a mediji navode da su smrtno stradali vozač i suvozač koji su bili u automobilu marke "seat" njemačkih registarskih oznaka.

Podijeli:

Tagovi:

Saobraćajna nesreća

Srbija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Пиромани посијали страх: Грађани се питају ко су наручиоци "пепео порука"

Hronika

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

24 min

0
Осумњичени за премлаћивање суграђана палицом спроведен у ОЈТ

Hronika

Osumnjičeni za premlaćivanje sugrađana palicom sproveden u OJT

49 min

0
Грлићем флаше покушао опљачкати пумпу

Hronika

Grlićem flaše pokušao opljačkati pumpu

1 h

0
"Паркирао" BMW у кинеску продавницу

Hronika

"Parkirao" BMW u kinesku prodavnicu

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

49

Od Derviša do Obilićeva, Banjalučani ujedinili srca: Sakupljeno skoro 15.000 KM na "Krofnama iz bloka"

17

44

Oglasio se prvi trener Alkaraza: Otkriveno koje kriv za raskid

17

42

Dvije osobe poginule na auto-putu

17

27

Piromani posijali strah: Građani se pitaju ko su naručioci "pepeo poruka"

17

22

Njemački penzioneri nikako da "skroje kraj sa krajem"

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner