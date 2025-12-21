Dvije osobe poginule na auto-putu

Dvije osobe poginule su na auto-putu Beograd - Niš kada je vozilo sletjelo sa kolovoza i udarilo u bankinu, javili su beogradski mediji.

U ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena u urgentni centar.

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros, a mediji navode da su smrtno stradali vozač i suvozač koji su bili u automobilu marke "seat" njemačkih registarskih oznaka.