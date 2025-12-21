"Parkirao" BMW u kinesku prodavnicu

U Sremskoj Mitrovici jutros oko 6.30 časova došlo je do teške saobraćajne nezgode u kojoj je automobil marke BMW završio u izlogu prodavnice kineske robe u ulici Kralja Petra.

Prema nezvaničnim informacijama, vozilo se kretalo iz pravca Doma JNA, kada je u jednom dijelu puta, iz za sada neutvrđenih razloga, vozač izgubio kontrolu nad automobilom i udario u parkirani BMW. Nakon tog sudara, vozilo je nastavilo nekontrolisano kretanje i zabilo se direktno u prodavnicu kineske robe.

Srbija Stiže haos: Ovog datuma kreće smrzavanje

Očevici navode da je nakon prvog udara izgledalo kao da je došlo do kvara na sistemu upravljanja, zbog čega vozač više nije mogao da kontroliše vozilo. Prema njihovim riječima, u automobilu su se nalazila četiri mladića.

Materijalna šteta je velika – kompletan izlog prodavnice je izbijen, a oštećenja su vidljiva i na vozilima koja su učestvovala u nezgodi.

Na lice mjesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj i obezbijedili područje. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nezgode biće utvrđene nakon završetka istrage, piše Kurir.