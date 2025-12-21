Logo
Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

ATV

21.12.2025

14:07

Хитно се огласиле и банке због информације да мијењају само 100 евра
Zamjena strane valute u bankama u Srbiji odvija se uobičajeno, po redovnim procedurama i bez ograničenja na sumu od 100 evra, kako je to navedeno u pojedinim medijima, saopštilo je Udruženje banka Srbije.

"Bankarski sektor u našoj zemlji likvidan je i stabilan, a za vanrednim mjerama u mjenjačkim poslovima ne postoji nijedan razlog. Poslije određene nervoze tržišta koja je izazvana događajima van bankarskog sektora, stanje na deviznom tržištu i potražnja za stranom valutom se vraćaju u uobičajene vrijednosti", navode oni.

Fudbal

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

Dodaju da je ovome, uz stabilnost banaka, doprinijela i adekvatna reakcija Narodne banke Srbije usmjerena na očuvanje stabilnosti i stanja na deviznom tržištu.

Банкомат / Илустративна фотографија

Ekonomija

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

"Mjenjački poslovi odvijaju se uobičajeno, kako u filijalama banaka, tako i putem mobilnih aplikacija. Banke u Srbiji ostaju posvećene očuvanju finansijske stabilnosti sistema, uz punu podršku Narodne banke Srbije kao regulatornog tijela", zaključuje se u saopštenju.

banke

Srbija

Evro

Komentari (0)
